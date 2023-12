Brodski čovjek-tuljan opet zaplivao na Silvestrovo: 'Privlače me rijeka i njezina čarolija'

Oproštaj od stare i ulazak u novu godinu u Slavonskom su Brodu kupanjem u hladnoj Savi po tradiciji obilježili brodski "čovjek-tuljan" Zvonimir Karadža (72) i članovi Kluba za podvodne aktivnosti Marsonia.

Karadža već 18 godina redovito na Silvestrovo uskače u Savu. U ledenu vodu spustio se s jedne od sedamdesetak splavi u poznatoj brodskoj Spalavarskoj ulici i onda otplivao nizvodno do druge splavi na kojoj su ga čekali prijatelji.

- Privlače me rijeka, njena voda, njena čarolija i njezin zagrljaj. To je tako još od djetinjstva. I kako godina protječe, kako dolazi k svome kraju, tako se ja radujem njenom zagrljaju misleći da će odnijeti sve moje zloće i gadosti, kako tjelesne, tako i one duhovne. A onda da ću iduću godinu biti spreman i da će moje tijelo biti očišćeno od svega toga - rekao je Karadža.

Mlade i stare sugrađane pozvao je da ne zaziru od prirode, da svoj komfor nekada malo zatome, da u svoja srca uliju puno ljubavi, da budu zdravi, da misle svojom glavom i da se njihova misao i svijest odraze na sve oko nas. - Trebamo poštovati jedni druge u onoj mjeri u kojoj zaslužujemo. Svako biće na ovome svijetu jednako je vrijedno i zahtjevno, ali ako u sebe ulijemo ljubav, možemo očekivati da će i svijet biti bolji - poručio je vitalni 72-godišnjak.

Karadžino plivanje na poseban su način ispratili njegovi prijatelji, članovi Udruge splavara Čika Mata, koji su ga zdušno bodrili, a neki su mu se i pridružili.

- Nekome je 2023. bila dobra, nekome loša. Onome kome je bila dobra, neka bude još bolje, a onome kome je bila loša, neka bude bolja. Nova 2024. godina je za nas splavare jako važna jer je to godina kada slavimo 20. obljetnicu naše udruge. Imat ćemo brojne projekte i događanja ovdje na Savi. Splavarska ulica je brend našeg grada, županije, pa i države. Mi je želimo približiti našim sugrađanima - rekao je predsjednik udruge Vlatko Liščuk.

Nekoliko kilometara zapadnije, desetak članova Kluba podvodnih aktivnosti Marsonia hrabro je, jubilarni 10. put, zaronilo u hladne i mutne savske vode. Na taj način i oni su ispratili 2023. i obilježili ulazak u novu 2024. godinu, te zaželjeli da nam svima bude zdravija, pametnija i sretnija.

Sava je jako brza i trebalo je poduzeti sve mjere sigurnosti kako bi se ronioci održali na okupu, a za to su koristili prigodnu užad.

- Voda je dosta mutna, ali niti blizu kako je znala biti – poručili su ronioci.

