Ne želimo da budućnost naše djece ovisi o inhalatorima

Više od 500 građana okupilo se na novom prosvjedu za čist zrak kod graničnog prijelaza u Slavonskom Brodu, koji je na poticaj Facebook grupe Brodske mame organizirala Građanska inicijativa Brođani za Brod.

Iako su u zadnjoj godini učinjeni koraci u rješavanju problema zagađenja, ono i dalje traje. I dok se još ne znaju potpuni učinci na zdravlje ljudi, članice Facebook grupe Brodske mame razmjenom iskustava o odgoju svoje djece došle su do spoznaje kako u velikoj mjeri koriste inhalatore kako bi olakšali disanje mališanima. Tako su se odlučile na akciju. Njihovoj odlučnosti pomogao je nesnosan smrad koji posljednjih mjeseci ponovno trpe u svom gradu, ali i najave ruskih vlasnika kako bi zbog najnovijeg pogoršanja političkih odnosa mogli odustati od modernizacije i plinofikacije Rafinerije nafte u Brodu (BiH).

- Svi mi koji smo u posljednjih nekoliko godina kupili inhalatore, babyhalere i sve ostale potrepštine da prebolimo te respiratorne bolesti želimo s ovog skupa poručiti da nam je dosta. Ponijeli smo kutije kako bismo pokazali da ih više ne planiramo kupovati i da to nema smisla – kaže Ivana Smolčić Jerković iz udruge Brodske mame. Mjerenja su pokazala kako u 90 od 100 dana Brođani udišu onečišćen zrak. S prosvjednog skupa oni su upozorili kako više ne žele čepiti noseve i kako im ponestaje strpljenja dok pune onkološke odjele, a svoju djecu stavljaju na inhalatore. Poručili su kako će u budućnosti biti još glasniji, jer iza njih stoje mali glasići onih koji, umjesto na igralištu, djetinjstvo provode zatvoreni u kuće.

- Nama se ljudi sele zbog onečišćenja. Mlade obitelji nam odlaze jer ne žele svoju djecu odgajati u ovakvoj sredini, ali to očito nikoga ne brine – kazala je aktivistica Karmen Dizdar Grgurević. Brođani su prozvali Vladu RH i Ministarstvo zaštite okoliša zbog loše komunikacije i nedostatka informacija o napretku u rješavanju problema koji ih muči već deset godina. Nadaju se kako će ih prosvjed natjerati da ih pozovu na sastanak na kojem će im objasniti do koje faze su došli i kako će razriješiti novonastalu političku situaciju. - Ne znam je li to koincidencija, ali u zadnjih nekoliko dana otkako su se pojavili ti prijepori u odnosima s Rusijom užasno smrdi. Hrvatska bi trebala prvenstveno voditi brigu o svojim građanima, a tek potom o interesima EU. Bojim se da bi cijela situacija mogla izmaknuti kontroli i da bi moglo doći do radikalizacije od strane Brođana – rekao je Mladen Sudar iz Građanske inicijative Brođani za Brod. Na prosvjedu su prikupljani potpisi onih koji žele ići prosvjedovati u Zagreb, jer od Grada planiraju zatražiti da financira autobuse.