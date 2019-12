Britanci biraju parlament koji će ih izvesti iz EU ili u njoj zadržati

Danas na prijevremene izbore izlaze građani Ujedinjenog kraljevstva. Iako istraživanja pokazuju da bi premijer Boris Johnson sa svojim konzervativcima mogao izvojevati tanku pobjedu, treba imati na umu da su se prošli izvanredni izbori, koje je raspisala bivša premijerka Theresa May, rezultatima potpuno iznenadili. May, koja je od samoga početka računala na premoćnu pobjedu, nakon objave rezultata doživjela je šok zato jer nije mogla sastaviti vladu bez koalicijskog partnera.

U posljednjih petnaestak dana trendovi su se obrnuli i to u korist laburista i liberalnih demokrata, a na štetu konzervativaca. Po agenciji YouGov u svim izbornim okruzima Johnson ima 43, a šef laburista Jeremy Corbyn 34 posto, što je dva posto više nego prije desetak dana. No kada se to prevede u mjesta u parlamentu, ispada da je Johnson izgubio 20 mjesta, a Corbyn isto toliko dobio.

Škotskoj nacionalnoj stranci trebalo bi pripasti 41 mjesto, liberalnim demokratima 15. No sve agencije koje su radile istraživanja poručuju da su iznenađenja moguća i kod konzervativaca i kod laburista, no najviše kod liberalnih demokrata koji bi mogli profitirati na nepopularnosti Borisa Johnsona i Jeremyja Corbyna. Konzervativci osobito strahuju da bi premijeru jako mogla naškoditi njegova bezosjećajna reakcija na sliku malenog bolesnog dječaka koji leži na podu u bolnici.

Ovi bi izbori mogli definirati jako mnogo toga što bi moglo imati negativne posljedice za obje velike stranke. Jedno od pitanja je svakako hoće li tradicionalni birači laburista okrenuti leđa ovoj stranci samo zato jer im se ne sviđa njen lider Corbyn.

Na drugoj strani, postoje predviđanja da bi Johnson mogao izgubiti vrlo značajan broj birača u Londonu i drugim urbanim sredinama. Rezultat bi mogao biti još jedan parlament bez dostatne većine i nastavak sapunice Brexit, procesa izlaska Ujedinjenog kraljevstva iz Europske unije.

VIDEO Brexit - prosvjed u Londonu