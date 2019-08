Brazilski vojni brod stiže u Split, bit će otvoren za posjetitelje

Od kraja kolovoza do utorka 3. rujna u splitskoj luci nalazit će se brod 'Brasil' iz brazilske mornarice. Radi se o brodu za obuku i on će 1. rujna od 14 do 18 sati biti otvoren za posjetitelje.

Brod predstavlja Brazil u inozemstvu kako bi formirao bliže veze s prijateljskim zemljama a izrađen je u brodogradilištu brazilske mornarice. Gradnja je počela 1981. godine, a dvije godine kasnije je zaplovio. U službu je ušao 21. kolovoza 1986. godine.

Opremljen je visokotehnološkom opremom koju je većinom dizajnirala i izgradila brazilska mornarica kao i domaće tvrtke. Na brodu se nalazi 31 časnik i 218 članova posade.

Posjet Splitu dio je obuke kadeta, a osim Splita posjetit će i Lisabon, London, Hamburg, Koper, Baltimore, San Juan...