Brazilci: Naši su avioni prave veličine za Croatia Airlines

Hrvatski nacionalni avioprijevoznik Croatia Airlines planira postupnu obnovu svoje flote, a to je i signal za svjetske proizvođače zrakoplova da krenu prema Zagrebu i predstave svoje proizvode.

Ponajprije Croatia Airlinesu, ali i drugim hrvatskim aviokompanijama poput Trade Aira i ETF Airwaysa. Tako je nakon nedavnog predstavljanja Airbusova A220 na staroj stajanci Zračne luke Franjo Tuđman jučer svoju seriju zrakoplova E2 predstavila i brazilska avioindustrija Embraer.

E2 obitelj čine tri tipa zrakoplova E175 kapaciteta do 90 sjedala, E190 koji može imati do 114 sjedala te E195 koji može imati kapacitet do 146 sjedala.

Usporedba s Airbusom

Na staroj stajanci na Plesu u svrhu prezentacije Brazilci su organizirali dolazak E195 E2 koji koristi švicarska aviokompanija Helvetic. Za razliku od predstavnika Airbusa na nedavnoj prezentaciji A220 koji su govorili samo o svom avionu u Embraeru, osim što su hvalili svoje zrakoplove, otvoreno uspoređivali i njihove performanse s konkurentskim Airbusovim proizvodom. Brazilci su čak izradili i posebnu prigodnu brošuru za predstavljanje E2 u Zagrebu koju su ilustrirali njihovim zrakoplovom u bojama hrvatskoga nacionalnog avioprijevoznika uz poruku da je Embraer prava veličina za Croatia Airlines.

U Embraeru navode da su njihovi zrakoplovi iz obitelji E2 najnapredniji, najučinkovitiji i najekološkiji uskotrupni zrakoplovi na tržištu. Sa svojim krilima, ističu i zaobljenim vrhovima i u kombinaciji s drugim aerodinamičkim poboljšanjima, E195-E2 postiže dvoznamenkastu manju potrošnju goriva u usporedbi s trenutačnom generacijom mlažnjaka.

Cesar Pereira, potpredsjednik Embraera za komercijalnu avijaciju koji je zadužen za tržišta Europe, Bliskog istoka i Afrike tako je na prezentaciji direktno usporedio E195 E2 s konkurentskim A220- 300 te naveo podatke da brazilski zrakoplov u odnosu na europski ima osam posto manje troškove po letu te dva posto manje troškove po sjedalu.

Pa je stoga poručio da je E195 E-2 najučinkovitiji mlažnjak na svijetu. Pereira je, među ostalim, naveo i da je održavanje E195 E2 u odnosu na A2220-300 sedam posto jeftinije. Kao argument zašto bi Croatia Airlines, ali i druge aviokompanije trebale kupiti ili uzeti u leasing Embraerove zrakoplove naveo je i da E190 E2 i E195 E2 imaju najnižu emisiju CO2 i najnižu razinu buke u toj kategoriji zrakoplova na svijetu.

U E2 zrakoplovima nema mjesta u sredini, konfiguracija sjedala je takva da su u svakom redu po dva sjedala.

”Mrzimo mjesta u sredini”

– Mi mrzimo mjesta u sredini tako da u našim zrakoplovima imamo samo mjesta do prolaza i do prozora. A to je dodatni komfor za putnike – poručio je Pereira. U Embraeru su se osvrnuli i na jedan od argumenata iz Airbusa da njihov A220-300 ima dolet veći do 6000 kilometara, dok je maksimalni dolet E195 E2 4815 kilometara.

– Naša konkurencija se hvali većim doletom no naš E2 je optimalan za regionalne letove trajanja do tri sata – kazao je Pereira. Maksimalan dolet E190 je 5278 kilometara, a E 170 3704 kilometra. Mlažnjake iz E obitelji Embraera trenutačno koristi više od 80 aviokompanija u više od 50 zemalja. Dosad ih je isporučeno više od 1500. Nakon Airbusa i američkog Boeinga, Embraer je treći najveći proizvođač komercijalnih zrakoplova na svijetu.

>> VIDEO Predstavljena hrvatska, električna verzija moćne ulične čistilice