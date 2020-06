Božinović: Vjerojatno ćemo promijeniti režim na granicama s BiH i Srbijom

Ministar unutarnjih poslova i čelnik Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović najavio je u utorak novi režim koji će se provoditi na hrvatskim granicama s BiH i Srbijom, a koji bi mogao uključivati i ponovnu obveznu samoizolaciju od 14 dana.

"Pratimo epidemiološku situaciju u zemljama susjedstva i ovo što bilježimo posljednjih dana su infekcije koje dolaze, odnosno koje donose ljudi koji najvećim dijelom dolaze iz zemalja našeg istočnog susjedstva", rekao je Božinović novinarima u Zaprešiću na predstavljanju HDZ-ovih kandidata s liste za 1. izbornu jedinicu.

Istaknuo je da sutra imaju sastanak Nacionalnog stožera na kojem će vjerojatno donijeti odluku kojom će promijeniti režim koji u ovom trenutku postoji na graničnim prijelazima Hrvatske sa Srbijom, BiH i Crnom Gorom, ali i kada je u pitanju putovanje za državljane Kosova i Sjeverne Makedonije.

"Sutra ćemo donijeti odluku, znate da one stupaju na snagu u 00 sati sljedeći dan; međutim ne bih sada prejudicirao, ali vjerojatno režim koji je postojao - a to znači samoizolacija za one koji dolaze iz smjera tih država, sutra će o tome biti riječi i vjerojatno ćemo donijeti odluku na tom tragu, ali pričekajmo do sutra", naglasio je potpredsjednik Vlade ministar Božinović.

Osvrnuo se i na slučaj zaraze djelatnika veleposlanstva Republike Hrvatske u Beogradu, rekavši kako ne vjeruje da će se veleposlanstvo zatvoriti, ali da nema konkretne podatke o tome.