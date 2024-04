Božinović o Mataniću: 'Prema mojim informacijama, policija nije zaprimila nikakvu prijavu'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović osvrnuo se danas na slučaj redatelja Dalibora Matanića i navode o uznemiravanju žena. Naime, Večernji list objavio u petak detalje slučaja te iskustva nekih od žrtava koje su uglavnom bile mlade djevojke. Matanić se istoga dana oglasio na Facebooku gdje je naveo kako se kaje te neizmjerno žali zbog svojih neprimjerenih postupaka. Istaknuo je kako se prijavio u ustanovu za liječenje ovisnosti te dodao kako se sada povlači iz javnosti. Nekoliko sati kasnije, obrisao je profil na toj društvenoj mreži.

Božinović, kako je istaknuo, vjeruje da će policija pokrenuti izvide. "Prema mojim informacijama, policija nije zaprimila nikakvu prijavu. Međutim, prema onome što je objavljeno u medijima, tu postoji u svakom slučaju sumnja da bi se moglo raditi o kaznenim djelima koja se provode po službenoj dužnosti. U tom slučaju policija pokreće izvide. Siguran sam da će to biti i u ovom slučaju i da će to koordinirati s Državnim odvjetništvom. Onda kada budu imali više saznanja, po završetku izvida, o tome će obavijestiti javnost", rekao je ministar, nakon što je komentirao i neopozivu ostavku načelnika Policijske uprave splitsko-dalmatinske Slobodana Marendića.

Podsjetimo, u objavi Dalibora Matanića, nakon koje je obrisao profil, stajalo je: "Drage kolegice i kolege, prijateljice i prijatelji. Stvarni i virtualni. Možda ste primijetili da sam nestao s društvenih mreža. Međutim, danas sam se vratio samo kako bih vam ispričao svoju priču, jer puno je verzija ovih dana, a volio bih ipak da čujete moju stranu. Više od 20 godina brinem na setu da žene imaju mir toliko potreban za glumačku koncentraciju i zato većina glumaca i voli raditi sa mnom jer ne dopuštam nikakva uznemiravanja, čak sam znao dati i otkaze onima koji ne bi poštovali mir glumica i ostalih suradnica. Kako to obično biva, znao sam svaki detalj u kadru kojeg bi snimao, no pritom osobno nisam bio svjestan detalja svog ponašanja...

GALERIJA Redatelj Dalibor Matanić

Iskreno i neizmjerno žalim zbog svojih neprimjerenih postupaka, koji su izazvali kod pojedinih žena osjećaj uznemirenosti i nelagode. Nisam bio svjestan svog pogrešnog pristupa prema kolegicama izvan seta. Ne postoji opravdanje ni isprika za moje postupke. Poznat sam po specifičnom, rubnom humoru i radikalnim metodama rada ne bi li glumci bili što bolji u kadru, no ništa ne opravdava ako nekome izazovete osjećaj nelagode..

Tek sada kad sam se samostalno prijavio u ustanovu za liječenje ovisnosti i u radu sa stručnim osobama, osvijestio sam da sam na neprimjeren način uznemiravao kolegice. Sve se zbivalo u trenucima kad sam bio pod utjecajem alkohola ili droga. Naš posao je užasno stresan, ali to me naravno nikako ne opravdava. Volio bih prije svega da u ovome budem budem primjer drugim kolegama, riječ je o vrlo osjetljivom terenu u kojem se neki od nas očito ne snalaze najbolje. Dijelu žena već sam se osobno ispričao i molio za oprost. Nastavit ću to najponiznije i s punim respektom raditi tijekom liječenja.

Priznajem svoje pogrešne postupke, ali apeliram na medije da se zbog zaštite moje obitelji, ne nadodaju priče i da se svakako priča na adekvatan način obradi i provjeri te ne miješa s drugim slučajevima. Moja obitelj je humanistički odgojena, mi ne znamo mrziti, mi ne zamjeramo onima koji su nas drugi dan zbog mojih grešaka, odmah ostavili bez posla, stekli smo neke nove lijepe prijatelje koji su spremni pomoći. Najbitnije u svemu ovome je da sam ja u potpunosti osvijestio da je to što sam radio neprihvatljivo, tog nisam bio svjestan i nisam razumio svoju poziciju na ispravan način. Nema opravdanja za pogreške koje sam počinio, predan sam radu na sebi kako se takvo ponašanje i postupci ne bi nikada ponovili.

Spreman sam snositi posljedice, suočiti se s problemima koje imam, ali molim sve, posebno medije, da budu obzirni prema mojoj obitelji, koja s ovim nema ništa. Napravio sam puno umjetničkih uspjeha za ovu zemlju, ali vjerujte mi da bi iste sekunde sve to mijenjao samo da sam na trenutak bio bolji muž, bolji otac i manje povrijedio druge... Nakon ove izjave u potpunosti se povlačim iz javnosti i molim sve za razumijevanje s obzirom na to da sam na liječenju upravo zbog problema koje sam uzrokovao. Hvala svima, naročito glumcima na iskrenoj podršci", naveo je.