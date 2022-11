Borell objavio: Imamo dogovor između Srbije i Kosova

Šef europske diplomacije Josep Borrell objavio je da su se glavni pregovarači Beograda i Prištine Petar Petković i Besnik Bislimi dogovorili o mjerama da se izbjegne daljnja eskalacija sukoba na Kosovu.

- Imamo dogovor! Srbija će prestati izdavati registracijske tablice s nazivima kosovskih gradova, a Kosovo će obustaviti daljnje radnje u vezi s preregistracijom vozila. Pozvat ću obje strane u idućim danima da raspravimo sljedeće korake - objavio je na Twitteru Borell.

Serbia will stop issuing licence plates with Kosovo Cities’ denominations & Kosovo will cease further actions related to re-registration of vehicles.



I will invite the parties in the coming days to discuss next steps



I thank EUSR @MiroslavLajcak & the Parties for the hard work.