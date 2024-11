Borba za luksuz: 'Zarađujem preko 100.000, ali osjećam se siromašnijim nego ikad'

Seb Kouyoumjian, arhitekt s plaćom većom od 100.000 funti godišnje, štedi na svakom koraku. Pregledava police s proizvodima na sniženju u lokalnom supermarketu, kupuje cipele samo kad su prijeko potrebne, a naručivanje hrane smatra luksuzom. Živi u skromnom jednosobnom stanu u sjevernom Londonu i kaže da njegov životni standard ne odgovara iznosu na njegovoj platnoj listi „Zarađujem više nego ikad prije,“ kaže Kouyoumjian (38). "Ali osjećam se siromašnijim nego ikad", prenosi Independent.

Na prvu, to zvuči nevjerojatno za 96 posto ljudi u Velikoj Britaniji, čija prosječna godišnja plaća iznosi oko 36.000 funti prema podacima Ureda za nacionalnu statistiku. Plaće za one između 18 i 21 godine kreću se oko 24.000 funti, a razlike su još izraženije izvan Londona. No, situacija visokih primanja koja više nisu dovoljna odražava ozbiljnu društvenu nejednakost. Prema profesoru sociologije Mikeu Savageu s Londonske škole ekonomije, to je simptom „intenziviranih“ klasnih podjela. „Ljudi koji se zaista bore s troškovima života i inflacijom su oni s lošim primanjima, koji žive u nesigurnim uvjetima i balansiraju dugove,“ kaže dr. Savage. „Osjećaj nesigurnosti koji pogađa srednje i čak visoke prihode znak je širih ekonomskih pritisaka.“

Kouyoumjian je svjestan kako njegove riječi mogu zvučati. „Zvuči užasno privilegirano,“ priznaje. „Ne tražim sažaljenje, ali želim biti jasan – ni ja se ne osjećam ugodno.“ Slično razmišlja Lea Turner (39), osnivačica uspješne digitalne mreže poslovnih vlasnika, The HoLT. „Osjećam se vrlo sretnom što sam financijski stabilna, ali nije to takav luksuz da mogu mirno spavati. Ako ne održim ovu razinu, više si neću moći priuštiti stvari koje sada imam,“ kaže Turner, koja je odrasla na socijalnoj pomoći i s 16 godina napustila školu. Turner, koja živi u Manchesteru, kaže da je njena mjesečna rata kredita porasla za 300 funti ove godine. „Ako poraste još, možda ću morati prodati kuću,“ dodaje.

Ured za nacionalnu statistiku izvještava kako je 100.000 funti iz 2000. godine ekvivalentno današnjoj vrijednosti od 53.600 funti, dok je Institut za fiskalne studije istaknuo da su cijene hrane porasle za prosječnih 26,6 posto u posljednje dvije godine. Kouyoumjian je vidio kako mu se računi za hipoteku i energiju udvostručuju, dok su cijene namirnica utrostručene. Kao vlasnik nekretnine, suočio se i s troškovima održavanja od 21.000 funti. Uz to, privatno zdravstveno osiguranje, koje je morao uzeti nakon sumnje na rak, također je poskupjelo. Turner, čiji troškovi dosežu 4.000 funti do 5.000 funti mjesečno, kaže da joj privatna školarina za sina od 1.000 funti mjesečno ostavlja malo prostora za neočekivane troškove.

Kouyoumjian i Turner dio su skupine poznate kao HENRY – „High Earner Not Rich Yet“ (visoka primanja, ali još uvijek ne bogati). Ovaj termin opisuje ljude s visokim prihodima koji se ipak bore s troškovima života. „Kao arhitekt, ne mogu si priuštiti vlastitu uslugu,“ priznaje Kouyoumjian, koji trenutno izdvaja 1.100 funti mjesečno za mirovinu, ali procjenjuje da bi trebao izdvajati 3.000 funti da bi se umirovio s prihodom od 60.000 funti godišnje. Turner dodaje: „Očekivala sam da ću moći lako priuštiti novi kuhinjski namještaj, ali to nije slučaj.“

Porezni sustav također doprinosi problemu. Oni s prihodima između 100.000 funti i 125.000 funti suočavaju se s tzv. „zamkom od 60 posto“ zbog ukidanja osobnog poreznog odbitka, što u praksi znači da na određeni dio prihoda plaćaju do 62 posto poreza „Jedna članica naše zajednice rekla mi je: 'Borila sam se da pređem prag od 100.000 funti, samo da bih shvatila da sada trošim više nego prije,'“ kaže financijska stručnjakinja Victoria Harris.

Dr. Savage ističe da su inflacija i porezi refleksija sustavnih problema: „Klasne podjele se intenziviraju jer pritisci na sustav socijalne skrbi tjeraju ljude da se oslanjaju na privatnu imovinu.“ Dok borba za luksuz poput novog kuhinjskog namještaja zvuči trivijalno, realnost Kouyoumjiana i Turnera ukazuje na ozbiljnije pitanje. Ako netko s šesteroznamenkastom plaćom ne može priuštiti osnovne stvari, što to znači za sve ostale?

GALERIJA Najpoznatiju hrvatsku influencericu prati 18 milijuna ljudi, a iza sebe ima međunarodni skandal