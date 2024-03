Blagoslov jela u Slavoniji: 'Ne daj Bože da dvi snaše imaju istu salvetu...'

"Na veliku subotu nosu cure i mlade svetenje u crkvu. Spremu se u granare, lipo se nakitu, pa idu k crkve. Tamo dođe misnik, blagoslovi vatru, a potlje i jelo." Opće poznata uskrsna tradicija Hrvata je blagoslov jela. U osnovi je slijed običaja u svim krajevima isti, no u svakom mjestu ili užem kraju osjeća se osebujni regionalni štih.

Običaju blagoslova jela u Slavoniji posvećena je izložba uskrsnih košara i salveta koje su izradile članice Kulturno-umjetničkog društva "Slavonija" iz Gornjih Andrijevaca. Unikatne ručno rađene salvetice kojima se pokrivaju korpice kada se jelo nosi na svetenje za Uskrs izložene su u Gradskoj knjižnici u Slavonskom Brodu. Prilika je to da se vidi što su sve vrijedne i umješne ruke žena ovoga kraja izrađivale nekada, ali i danas, čega je pregršt jer se svakog Uskrsa trebalo ponoviti u salveticu.

- Salvetice su uglavnom rađene na domaćem platnu, a neke i na damastu. Ima ulaganih, što znači da se prilikom tkanja ulažu ruže ili cvjetovi, a isto tako i šlinganih te heklanih – objašnjava članica KUD-a Zdenka Krpan. Svake godine za Uskrs žene prave novu salvetu, da se ponovi. Izrada jedne šlingane salvete obično traje tjedan ili desetak dana Na svetenje je uglavnom nosi nevjesta, odnosno mlada ili kći ako kuća nema snahu. U košari se nađe svega i svačega – od pogače, šunke, slanine, kobasice, kulena, jaja, hrena, bijelog i crvenog luka do šljivove grančice, soli, kukuruza, vina, pite, kolača...

- Kad bude svetenje, ne daj Bože da dvi snaše to jutro imaju istu salvetu. To je onda katastrofa – smije se predsjednik KUD-a Stjepan Sarajčić. Salvete uglavnom izrađuju bake. Pojavi se tu i tamo neka mlađa Slavonka koja to voli i nastavlja običaje svojih starih, ali salvete su uglavnom nespojive s modernim namještajem, pa ih na kraju obično poklanja roditeljima.

Salvete i košare su tradicija bez koje je teško zamisliti Uskrs u Slavoniji. - Na našem se području i danas njeguje običaj blagoslivljanja korpica s hranom. Ponosan sam na naše sumještanke koje svojim vrijednim rukama vezu sve ove salvetice kojima će pokriti prepune košare kad ih budu nosile na svetenje - rekao je Josip Pavić, načelnik općine Sibinj.

