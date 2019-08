Kako zaustaviti val nasilja? 'Nešto je u društvu duboko poremećeno'

Ubijeni, pretučeni, iscipelareni, probodeni nožem, propucani vatrenim oružjem, razbijenih glava, slomljenih ruku, s frakturama, modricama, u zavojima i gipsu… mladi, stari, djeca, žene, muškarci, domaći, stranci… od Zagreba preko Zadra do Splita, od Vinkovaca do Pule… U valu nasilja koji je zahvatio Hrvatsku žrtve su svi bez obzira na dob, spol i mjesto gdje žive, a i napadači variraju, iako je uglavnom riječ o mlađim muškarcima ili onima u srednjim godinama. Stupce crnih kronika u zadnje vrijeme, a posebice tijekom ljetnih mjeseci ne prestaju puniti strašne vijesti o nasilnim incidentima. Teško je uopće pronaći dan kada se negdje nije dogodio neki napad na nekoga. Posebno plaši to što, osim u nekoliko slučaja, poput šesterostrukog ubojstva sa zagrebačke Kajzerice koji je sledio krv u žilama cijeloj Hrvatskoj, žrtve i napadači nisu bili ni u kakvoj vezi. Stradali su slučajni prolaznici, turistički djelatnici, stranci koji su prvi put u Hrvatskoj…

Situacija je alarmantna

Iako se često kaže da se intenzivnim izvještavanjem o nasilju u javnosti stvara dojam da je situacija gora nego što uistinu jest, ovog se puta i stručnjaci slažu da je stanje u Hrvatskoj alarmantno. Govori se o doticanju moralnog dna i srozavanju cijelog društva koje na nasilje počinje gledati kao na nešto normalno.

– Iako je percepcija često crnija i pesimističnija od stvarnosti, činjenica jest da nasilja sada ima više – govori psihologinja Mirjana Nazor, a s njom se slaže i prof. dr. sc. Vladimir Gruden, poznati hrvatski psihijatar i psihoterapeut.

Foto: Dalibor Urukalović/PIXSELL

– Definitivno je povećan broj devijantnog ponašanja kod ljudi, a važno je istaknuti da je to samo površina. Nešto je duboko u društvu poremećeno i to treba zabrinuti – kaže Gruden te dodaje kako se u srži problema nalazi osjećaj manje vrijednosti kod pojedinaca. To je, dodaje, poprilično raširen problem jer ljudi u Hrvatskoj nemaju sigurnu budućnost te se osjećaju da nisu dorasli životnim izazovima.

– Stoga ljudi pribjegavaju nasilju da bi drugima, a još važnije i sebi dokazali da su važni, da drže konce u vlastitim rukama. Inače bi osobe to trebale postići konstruktivnim ponašanjem, a ne destrukcijom, no ne treba čuditi da ljudi sve više pribjegavaju nasilnom ponašanju kada je cijeli sustav narušen – ističe profesor Vladimir Gruden. Zato je, kaže, nasilnicima potpuno nevažno koga napadaju, a to su najčešće stranci. Nasilno ponašanje je zapravo u ljudskoj prirodi, no Gruden ističe da mora postojati prevencija i edukacija kako bi se ono spriječilo. Stoga bi se i sankcije trebale temeljiti na njima.

– Nije dovoljno nekog samo zatvoriti i onda ga pustiti za godinu, dvije, tri, bez nekog oblika rehabilitacije – zaključuje Gruden dok Mirjana Nazor smatra kako sustav sankcija u Hrvatskoj općenito ne funkcionira i to je glavni razlog zašto je državu koja se još donedavno dičila time da je mirna i sigurna zahvatio val nasilja.

– Kao prvo, djecu bismo od najranije dobi trebali učiti da nasilje nije rješenje ni odgovor. Da uvijek postoji neki drugi način. No ako do nasilja i dođe, što je uvijek moguće, onda treba jasno i nedvosmisleno pokazati da je to nedopustivo i kažnjivo – ističe Nazor. S obzirom na to da je u Hrvatskoj nasilje dugo vremena prolazilo bez adekvatnih kazni, ljudima je poslana poruka da je ono normalno, prihvatljivo, pa čak i poželjno. Nema ništa strašno u tome ako se nekoga prebije, ako se nekome razbije glava, ako se nekoga propuca… granica se s vremenom sve više pomiče pa nasilje eskalira. Nazor ističe kako je situacija posebno ozbiljna u manjim sredinama gdje žrtve najčešće poznaju nasilnike te vide da nisu kažnjeni pa se onda s vremenom odustaje i od prijava zbog straha od osvete. Štoviše, dolazi se do situacije gdje se nasilje u tolikoj mjeri opravdava da se žrtvu osuđuje i stigmatizira.

Mijenjati cijeli sustav

Na pitanje kako onda promijeniti društvo koje je toliko moralno zaglibilo, Mirjana Nazor ističe da je potrebno promijeniti cjelokupni sustav te način razmišljanja pojedinaca. Ne smije se događati da se netko izvući samo zato što je “tatin sin” ili lokalni moćnik. – Ako želimo da se situacija promijeni, moramo iz dubokog sna probuditi pravnu državu. Hrvatska mora poslati poruku da ako netko nešto pogrešno napraviti, onda će biti kažnjen bez obzira na to čiji je sin, kći ili na kojoj je funkciji – ističe Nazor te se pita žele li ljudi uopće promjene.

– Bojim se da jednom dijelu društva odgovara ovakvo anarhično ponašanje i ne žele promjene – zaključuje.