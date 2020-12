Bivši beskućnik ironično o nacionalnim mirovinama: Nikad bolje!

Nacionalne mirovine na koje će imati pravo svi oni koji nemaju dovoljno staža bila je tema jučerašnje emisije Otvorenog. Podsjećamo, predaja zahtjeva krenula je od utorka.

- Svjesni smo da 800 kuna nije dovoljno ni adekvatno za život kakav bi mi željeli za hrvatske građane. Očekujemo da će iznosi mirovina biti adekvatniji i da će socijalne naknade s vremenom rasti. Ova Vlada je pokazala da brine za one u potrebi i to ćemo nastaviti raditi u budućnosti - kazao je ministar rada Josip Aladrović komentirajući nacionalne mirovine.

Naveo je kako je Hrvatska proteklih godina imala smanjenje broja osoba koje su u siromaštvu, no i da sad može se vidjeti da postoji problem.

Foto: HRT

- Sustavi socijalne sigurnosti ovise o financiranju iz državnog proračuna i EU fondova, mi smo samo u ovoj omotnici povukli 3,6 milijardi kuna kako bi povećali socijalna davanja, rekao je Aladrović.

Nacionalne mirovine trebale bi pomoći onima koji su gurnuti u siromaštvo, a takvih je u Hrvatskoj sve više. Posljedice koronakrize utjecale su na to da je došlo do povećanja broja beskućnika.

- Kao i svi beskućnici, spavao sam u ruinama, grijao se zimi po tramvajima, sakupljao od skupljanja boca po kontejnerima. To je zaista deveti krug pakla. Najgora stvar su predrasude ljudi. Znate li kako je to kad vas zaobilaze, kad ne žele s vama pričati? I dan danas mi zvoni u ušima rečenice: ''Bježi odavde, smrdiš''. To su ljudi koji su nekad imali ponos, obitelj, posao…, prisjetio se bivši beskućnik Mile Mrvalj.

Istaknuo je kako većina ljudi postaje beskućnikom iz ekonomskih razloga, jer su ostali zbog posla, zapali u kredite, a ne vlastitim izborom.

- Ljudi u prosjeku s 50 godina ulaze u beskućništvo. Sad je veliki problem. To je potpuno pogubljena skupina ljudi, nemaju informacije, svugdje ih tjeraju, kolodvori su zaključani, u pučkim kuhinjama više ne mogu ni jesti unutra nego jedu po parkovima. Samo jedno prenoćište radi, u Kosnici. Ogromna većina tih beskućnika je u psihičkim problema. Zamislite petoricu psihopata kad ih zaključate, to je ludnica, govori Mrvalj.

Sve više korisnika pučke kuhinje

Voditelj Pučke kuhinje na zagrebačkome Svetom Duhu fra Vladimir Vidović kazao je kako je primjetno porastao broj ljudi koji se hrane kod njih.

- Lani smo imali 300-injak, a sada smo već na 400 obroka koje dijelimo. Ne tražimo provjeru identiteta, mi vidimo čovjeka u potrebi, kazao je i naglasio kako se mijenja struktura korisnika. Naime, ranije su im dolazili beskućnici i stariji, dok im danas dolaze obitelji.

- To su ljudi koji su pogođeni koronom ostali bez posla. Osjećaj bespomoćnosti kod tih ljudi nikoga ne može ostaviti ravnodušnim, kazao je fra Vidović.

Davorko Vidović, predsjednik saborskog Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo (SDP), istaknuo je kako je iznos nacionalne mirovine i davne 2003. kad su ga predložili također bio 800 kuna.

- To su ljudi koji nemaju struju, internet, oni ni ne znaju da imaju pravo na to i do njih treba doprijeti. Ima ljudi koji nisu ni na koji način evidentirani u sustav socijalne skrbi, upozorio je Vidović.

Foto: HRT

Izmišljanje tople vode

Mrvalj je kazao kako su nacionalne mirovine izmišljanje tople vode.

- Ja sam se uvijek divio političarima, puno pričaju, a ništa ne kažu. Što je to nacionalna mirovina o kojoj se toliko priča? Ti ljudi su trebali imati minimalnu socijalnu skrb koja i jest 800 kuna, kazao je Mrvalj, na što mu je ministar Aladrović odgovorio kako će mijenjati Zakon o socijalnoj skrbi.

- Mi u Vladi smatramo da smo učinili prvi korak u zaštiti najpotrebitijih, kazao je ministar i podsjetio da su najniže mirovine u ovom mandatu podigli za 16 posto.

Vidović je upozorio da su tijekom epidemije brojne skupine poput beskućnika, samohranih roditelja, ali i starijih u domovima, zaboravljeni.

- Može se oformiti jedan krizni stožer. Mogu se tim ljudima dostaviti tableti, da mogu komunicirati sa svojim obiteljima. Ti su ljudi izopćeni iz društva, kazao je Vidović.

Treba budi čovjek

Fra Vladimir Vidović kaže da kao društvo ne smijemo zaboraviti biti osjetljivi na skupine kojima je najteže.

- Samo budi čovjek, slušaj, vrati dostojanstvo tom čovjeku. Ima tu pomaka. S humanitarnim pristupom, otvaraju se brojne mogućnosti. Ljudi se odazivaju našim akcijama. Volonteri su srce i duša naše pučke kuhinje, kazao je fra Vidović.

Davorko Vidović istaknuo je kako je dužnost države da skrbi za ljude koji su u socijalnoj potrebi i koji su ranjivi.Poručio je kako država služi tome.

Ministar Aladrović ponovio je kako su pokazali da brinu za sve koji su u potrebi, što su i pokazali povećavajući socijalne naknade i mirovine. To planiraju, kazao je, činiti i u budućnosti.

- Sve što smo obećali, to ćemo i učiniti, poručio je ministar.

- Nikada bolje, nikad bolja Vlada, nikad bolji ministri, cinično je za kraj emisije Otvoreno zaključio bivši beskućnik Mile Mrvalj.