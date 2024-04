Bivša tajnica u Vladama Milanovića, Oreškovića i Plenkovića 22. travnja se mora javiti u Remetinec

Sandra Zeljko, žena koja je bila tajnica u Vladama Zorana Milanovića , Tihomira Oreškovića i Andreja Plenkovića , te uz Tomislava Sauchu optužena i osuđena u aferi Dnevnici, 22. travnja se mora javiti u Remetinec na izdržavanje kazne. Odlučila je tako sutkinja izvršenja kazne zatvora, nakon što je Sandra Zeljko, zbog zdravstvenih problema i odlaska na operacije u više navrata odgodila odlazak na izdržavanje kazne. Ako se sama ne javi u Remetinec, onda će je dovesti policija.

Njezin suoptuženik Tomislav Saucha, koji je bio predstojnik kabineta Zorana Milanovića u vrijeme dok je on bio SDP-ov premijer, pa zatim svojom rukom u Saboru spasio HDZ-ovu Vladu Andreja Plenkovića na izdržavanje kazne se javio prije pola godine. On je pravomoćno osuđen na tri godine zatvora, dok je Sandra Zeljko pravomoćno osuđena na četiri i pol godine zatvora. Oboje su dobili i zabranu obnašanja dužnosti od po pet godina, a solidarno moraju vratiti oko 600.000 kuna. Uz to S. Zeljko sama mora vratiti još oko 350.000.

Njih su dvoje bili akteri afere Dnevnice i nepravomoćno su osuđeni 2020., a presuda je postala pravomoćna tri godine kasnije. USKOK ih je teretio za krivotvorenje putnih naloga čime je državni proračun oštećen za malo oko milijun kuna. Prema optužnici, to se događalo od 2013. do 2016., odnosno za vrijeme čak tri premijera - Zorana Milanovića, Tihomira Oreškovića i Andreja Plenkovića, a priča je dospjela u javnost koncem 2017., zahvaljujući nalazu državne revizije. Teretili su se da su krivotvorili 190 putnih naloga, te da su taj novac podijelili između sebe, a tijekom postupka oboje su nijekali krivnju.

