Bivši prebendar mons. Mijo Gabrić prije dva dana 'najavio' potres

Objava mons. Mije Gabrića, bivšeg dekana Prebendarskog zbora Prvostolne crkve zagrebačke, otprije dva dana kao da je najavila potres koji se jutros dogodio u Zagrebu.

Objavu s njegova Facebook profila prenosimo u cijelosti, pa sami procijenite:

„Veliki potres u Zagrebu 1880. godine udario je snagom 6 stupnjeva prema Richteru, ujutro 9. studenog u 7 sati i 3 minute i 3 sekunde. U to vrijeme u katedrali u koru (prostor iza oltara) kanonici su molili uobičajenu jutarnju molitvu iz časoslova. Kad su počeli padati svodovi, počeli se drobiti oltari i pucati i podovi, jedan od kanonika je sklopio časoslov i viknuo: „Hajdemo se mi braćo početi moliti inače će nas vrag odnijeti!“ Iz rutine skočili u stvarnost.

To je bilo prije 140 godina. Danas Covid 19 drma svijetom i šulja se oko nas „zaposlene velikim planovima i biznisom“. Srušila se munjevito naša oholost, osjećaj moći, sigurnost, pa iz rutine skočismo u stvarnost, u očaju mnogi u sebi danas govore:“ Hajdemo braćo početi moliti inače će nas vrag odnijeti.“

Zato su nam potrebne molitve. Za one koji nisu navikli moliti probrao sam 33. molitvice da nam budu na pomoći jer lijeka protiv virusa nema a pomoći je sve manje. Isprintajmo si ih , trebat će nam!

Video - Trenutak potresa uhvaćen kamerom u crkvi u Remetama

MOLITVE ZA ZDRAVLJE

1. Pod obranu se tvoju utječemo, sveta Bogorodice, ne odbij nam molba u potrebama našim, nego nas od svih pogibelji uvijek oslobodi, Djevice slavna i blagoslovljena, Gospo naša, zagovornice naša, posrednice naša, sa svojim nas Sinom pomiri, svome nas Sinu preporuči, svome nas Sinu izruči. Amen

2. Preslatki Isuse, nemoj me osuditi, nego me spasi!

Isuse, Sine Davidov, smiluj mi se!

Presveto Srce Isusovo, ja vjerujem, da me ljubiš.

Dođi, Duše Sveti, napuni srca svojih vjernih, i oganj ljubavi svoje u njima užezi!

3. Ne boj se, jer ja sam s tobom;

ne obaziri se plaho, jer ja sam Bog tvoj.

Ja te krijepim i pomažem ti

podupirem te pobjedničkom desnicom. (Iz 41,10)

4. Zaista, zaista, kažem vam:

što god zaištete od Oca, dat će vam u moje ime.

Ištite i primit ćete

da radost vaša bude potpuna! (Iv 16, 23-24)

5. Sveti Oče, Molim te, drži me, jer sam sada slab(a) i prestrašen(a). Blagoslivljaj me tvojom svetom zaštitom. Nadam se da će tvoje snažne ruke mene štititi. Milosni Bože, moja nada je u tebi, vjerujem da si ti zdravlje mojem tijelu, hvala ti što mi donosiš sigurnost. Tvoje Srce je puno ljubavi i dara. Stavi svoju ruku zaštite i zdravlja na mene. Daj da tvoja milost i tvoj blagoslov drže moj život u ravnoteži. Oprosti moje grijehe i zaštiti me od bolesti i nevolja. Vrati mi radost i veselje da mogu opet raditi. Osjećam tvoju prisutnost, oslobodi me straha svakoga i vrati mi svijest da si pokraj mene. Amen

6. Slavim te Gospodine jer si me učinio dostojnim da dočekam ovaj dan i ovaj sat. (sv. Polikarp)

7. Neka vas ništa ne uznemirava

neka vas ništa ne plaši!

Sve je prolazno

samo se Bog ne mijenja!

Strpljenje sve dobiva!

Tko Boga ima ništa mu ne fali;

samo je Bog dovoljan. (sv. Terezija Avilska)

Video - Potres oštetio katedralu

8. Kao što je otac nježan prema svojoj djeci,

tako je Gospodin pun ljubavi prema nama. (sv. Mala Terezija)

9. Gospodine, gdje si ti

tamo je nebo;

tamo gdje tebe nema,

tamo su smrt i pakao. (Nasljeduj Krista III, 59)

10. Vi koji plačete dođite k Bogu, jer i on plače!

Vi koji trpite dođite k njemu, jer on ozdravlja!

Vi koji drhtite dođite k njemu, jer on se smiješi!

Vi koji tražite dođite k njemu, jer on vas čeka!

Vi koji prolazite dođite k njemu jer on ostaje. (V. Hugo)

11. Vjeruju da je sve propalo,

ali postoji nada koja je snažnija,

postoji radost koja je snažnija,

postoji ljubav koja je snažnija

postoji Bog koji je najsnažniji! (sv. Ivan Orleanska)

12. Milostiv mi budi, Ljubavi vječna! Istina je, da nisam dostojan da dođeš k meni, ali napola mrtav od grijeha, neću biti nikad zdrav, ako me ne utješe Tvoja slatka usta. Ako te, Gospodine, nisam vrijedan, ali te zato tim više trebam. Jednom jedinom riječi možeš ozdraviti moju dušu. Stoga te molim, Gospodine, da se prikloniš meni, nevrijednomu stvoru radi tvoje duboke poniznosti. (bl. Henrik Suzo)

13. Dopusti nama slugama svojim, molimo Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije vazda Djevice izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti.

14. Bože, nemam drugog, tko bi mi pomogao, nemam drugog oslonca osim Tebe, Oče moj nebeski. K Tebi vapijem, Tebe zazivljem, Tebi se molim, jer mi samo Ti možeš pomoći. Potreba u kojoj se sada nalazim, velika je. Više ne znam, što bih učinio!

Ako je tvoja volja, oslobodi me iz ove nevolje! Pokaži mi, da si Ti jači od svake nevolje i od svih mojih neprijatelja. Ti me ne ostavljaš u nevolji. To dobro znadem. Amen.

Video - Urušavanje u crkvi u Palmotićevoj ulici u Zagrebu

15. Spomeni se, o predobrostiva Djevice Marijo, kako se još nikada nije čulo da si

ti ikoga zapustila koji se tvojoj zaštiti utekao, tvoju pomoć zatražio,

tvoj zagovor zaprosio! Ovim pouzdanjem utječem se ja k tebi, Djevice

djevica, k tebi, Majko, dolazim ja grešnik i uzdišem: nemoj, Majko

Riječi Božje, prezreti riječi mojih, nego ih milostivo poslušaj i

usliši. Amen (Sveta Majka Terezija je ovom molitvom mnogo izmolila)

16. Vjerujem da ti vjeruješ u čovjeka

i da je čovjek za tebe

tvoja nada!

17. Vjerujem, Bože moj, da je dobro jače od zla,

da je milost snažnija od grijeha,

da je svjetlo jače od tame,

da je nada jača od očaja,

da je ljubav jača od smrti!

18. Čisto srce stvori mi Bože,

i duh postojan obnovi u meni!

Ne odbaci me od lica svojega

i svoga svetog duha ne uzmi od mene!

Vrati mi radost svoga spasenja

i učvrsti me duhom spremnim! (Ps 51, 12-13)

19. Gospodine Bože moj,

stojim pred tobom

i primi dušu moju kao otvorenu knjigu!

Prigni se i pogledaj me,

moju tjeskobu i izgubljenost.

Pohiti mi u pomoć! Požuri se da mi pomogneš!

Moram čuti Gospodine tvoj glas koji mi govori:

“Tu sam, ne boj se!

20. Gospodine, tebi je poznato da proživljavam nepodnošljive dane!

Bol mi sve oduzima osim svijesti da sam bolestan!

Vrijeme se izjednačava s boli!

Bolno je cijelo moje tijelo, moj duh i moje srce!

Pohiti mi u pomoć svom snagom svoje nazočnosti

i svom snagom tvoje milosti!

Kome ću poći Gospodine, ako ne k tebi

čuvaru i osloncu moga života?

21. Bolest je, o Gospodine, postala pratiljom

svakog mog sata, svakog mog dana i noći!

Poput bolesnika iz evanđelja obraćam se tebi

s punim povjerenjem

da zaištem tvoju prisutnost, pomoć i, na kraju, ozdravljenje

Poput satnika čijoj si se vjeri divio

kad te je zamolio za ozdravljenje svoga sluge,

i ja ponavljam: “Gospodine, reci riječ i ja ću ozdraviti!”

22. Ti si, o Gospodine Bože moj,

odgovor na svaki trenutak mojega života:

U noći koju proživljavam

ti si moje svjetlo

U sumnjama koje me spopadaju

ti si moja sigurnost

U pitanjima koja me muče

ti si pravi odgovor!

U osamljenosti koja me tišti,

ti si prisutnost!

U pustinji koja me okružuje

ti si punina!

U tjeskobi koja me guši

ti si moj mir!

U zbunjenosti koja me odvodi s pravog puta,

ti si moj smjer!

U patnji koja me je pogodila

ti si moj oslonac!

U slabosti koja me obuzima

ti si moja snaga!

U suzama koje prolijevam

ti si moja utjeha!

U žalosti zbog koje malakšem

ti si moja radost!

U siromaštvu u koje sam upao

ti si moje bogatstvo!

23. Gospodine Bože,

uvjeren sam da za tebe

svaki ljudski život ima neizmjernu vrijednost!

Uvjeren sam Gospodine

da je moj sadašnji život,

iako zbunjen, ograničen

i nagrižen bolešću

tebi neizmjerno vrijedan,

jer mu je, tvoj Sin na križu, dao vrijednost

svojim božanskim životom!

24. Pomozi mi Gospodine Isuse,

da prihvatim sadašnje stanje

sa svim tjeskobama, teškoćama i mukama.

Pomozi mi da otkrijem kako je moja beskorisnost

samo prividna.

Pomozi mi da život

i ovo moje ispaćeno tijelo

slobodno i s puno ljubavi darujem.

Posveti moje postojanje

i moju patnju i učini da se

svakim danom sve više, konačno i potpuno

okrenem k tebi i tvome kraljevstvu!

25. Bože moj, kakav su tajanstveni ponor život i smrt

s kojima se svatko od nas mora suočiti.

Daj nam da živimo u ljubavi

kako bismo mogli umrijeti u ljubavi. (Chiara Lubich)

26. Svaki život, čak i najneugledniji u ljudskim očima, u Božjim je vječan i neizmjerno vrijedan. (Ivan Pavao II.)

27. Gospodine Isuse, moj život pretvorio se u ‘križni put’ na koji moram krenuti svakog jutra. Daj mi snagu, hrabrost i spremnost da ne izgubim sigurnost i ne povučem se sa zadaće, da ne pokleknem pred kušnjom, nego da izdržim, jer si ti uz mene, u dubini moga bića, kao neizmjerna prisutnost koja može rasvijetliti moj život, jer Ti sa mnom nosiš križ koji me pritišće; jer nastavljaš u meni svoju muku koja otkupljuje svijet; jer si osmislio svaku prihvaćenu i darovanu patnju, jer u tebi postoji uvijek, u svakoj kušnji, neizmjerna nada!

28. Gospodine Isuse, patnja koju podnosim i u kojoj se utapam ponekad me potpuno obeshrabruje! Ne zaboravi me, ti koji si slomljen od boli na križu urlao u osamljenosti, tjeskobi i očaju: „Bože moj, zašto si me napustio?“ Na kraju je tvoja ljubav prema Ocu i prema nama nadvladala i pobijedila tvoj očaj. Neka mi tvoja milost danas pomogne da svoj gnjev i otpor promijenim u prihvaćanje.

29. Gospodine Bože, goruće te molim: ne dopusti da budem kušan više od onoga što mi to snage dopuštaju. Daj mi milost da nadvladam kušnju, hrabro i s povjerenjem i da nikada ne posumnjam u tvoju prisutnost i tvoju pomoć. Ako ne znam tražiti što je tebi drago neka me nadahne tvoj Duh.

30. Jučer je, o Gospodine, ‘zdravlje bilo mir tijela, duboki smiraj!’ Dok danas urliče moje ispaćeno tijelo! Uznemireno je srce moje obuzima me tjeskoba i kaos: Kako je težak ovaj život i kako je teško nastaviti živjeti! Raskinule su se sve veze između svijeta i mene koje su me učinile bogatim izvorom! Ah! Kako je gorka ova suprotnost koja mi je život pretvorila u pustinju. Ali ti, u čijim je rukama život moj, ne dopusti da me ova patnja uništi i potpuno iscrpi. Ti, čija je tišina stvaralačka, u bolima koje me očekuju, ne dopusti da me svlada malodušnost! Smiri moju tjeskobu svojim svjetlom.

31. Gospodine poslušaj plač moj! Gospodine u pomoć mi priteci, požuri i spasi me. Kamo da krenem bez tebe? Što će biti od mene ako me ti napustiš? Ti, u čijim je rukama život moj ne dopusti da me ova bol uništi. Neka tama ove kušnje ne zasjeni svijest da sam stvoren za svjetlo i neizmjernu radost!

32. Djevice presveta, ne zaboravi zemaljske slabosti u svojoj slavi. Osvrni svoje blage oči na sve one koji trpe, koji se bore s poteškoćama, koji na svojim usnicama osjećaju gorčinu života. Smiluj se onima koji se ljube, a morali su se rastati. Smiluj se osamljenima. Smiluj se našoj slaboj vjeri. Smiluj se i svima onima koji su nam dragi. Smiluj se patnicima, onima koji mole, onima koji drhte. Svima podari nadu i mir!

33. Sveti Mihaele Arkanđele, brani nas u boju; ti nam budi zaklon protiv pakosti i zasjeda đavolskih! Ponizno molimo, neka mu zapovijedi Bog, a ti, vojvodo vojske nebeske, Sotonu i druge duhove zlobne, koji svijetom obilaze na propast duša, božanskom jakošću u pakao otjeraj! Amen

Izvori iz kojih sam sabrao ove molitve: Molitvenik Sursum corda, Zagreb 1944.; Molitvenik Kruh nebeski, Rim 1952.; Gebete in grosser Bedrängnis. Alfons M. Weigl, Altöting; Jules Bulliard: Accompagnami sull‘altra sponda, Roma 1990.; Toma Kempenac: Nasljeduj Krista, Zagreb 1987. (preveo bl. Stepinac)“, napisao je mons. Gabrić u objavi.