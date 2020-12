Bio je na dva koraka do vrata. Nije stigao, potres je bio brži

Majske Poljane, selo pokraj Gline, ostat će, nažalost, upamćeno kao simbol prosinačkih potresa. Pet stanovnika ovog sela više nema... Ostali su pod ruševinama, u kućama koje su se urušile, koje izgledaju kao napolitanke. Božićne jele u ruševinama, fotelje, prozori, krov, grede, cigla, fotografije i izgubljeni životi, sve na istoj gomili. Prizor užasa.

Borislav Meandžija (72) smrt je izbjegao za – minutu. Stoji ispred posve urušene kuće i Večernjakovim reporterima govori:

– Spasila me kreditna kartica. Zamislite... – govori Boro.

Spasila ga kreditna kartica

Prvih mu susjeda, oca i sina Franje i Marija Tomića, više nema. Nema ni najboljeg prijatelja Dušana Bulata.

– Majske Poljane zatvorile su svoju posljednju stranicu. Mjestu je došao kraj. Kako sam se ja spasio? Izašao sam iz kuće trenutak prije potresa. Sasvim slučajno. I to me spasilo, inače ni ja sad tu ne bih s vama razgovarao. Govori da je netom prije katastrofe ispružio nogu preko kućnog praga.

– Do 12.15 gledao sam Dnevnik, pisao sam i neke pritužbe na račune... Klasičan umirovljenički dan. I morao sam po karticu, koja mi je nekoliko dana ranije ostala u bankomatu. Povukao je aparat. Nisam želio zakasniti, ljudi su me čekali da mi je vrate, i u 12.18 izašao sam iz kuće. Bacilo me na zemlju, valovi su me valjali po travi – govori.

Zavukao se nekako u razrušenu kuću, koja izgleda kao da je eksplodirala, da je u njoj detonirana bomba, te pokušao doći do dokumenata.

– Nisam uspio. I prvo što sam napravio bilo je to da sam nazvao svog prijatelja Gaju. Dušan Bulat, nadimka Gajo, nije mi se javio...

Nekoliko kuća dalje Borin prijatelj Gajo, 88-godišnjak, ostao je zarobljen, nije se izvukao. On i njegova nevjenčana supruga Dana Lemić ostali su pod ruševinama. Nju su, srećom, izvukli živu.

– Nju smo uspjeli spasiti, izvući je iz ruševina. Gospodina, nažalost, ne, on je ranije podlegao ozljedama, greda ga je stisnula... – govore heroji HGSS-a, dečki iz Novske koji su mrtve i ranjene izvlačili iz kuća.

– Gospođa je otprilike dva sata bila zarobljena, a kad smo je izvukli, bila je dezorijentirana i pitala nas je: “Gdje mi je čizma?” – govore junaci.

Da nisu došli sa spasilačkim psom Thorom, koji ju je pronašao, tko zna što bi se dogodilo.

U Majskim Poljanama za susjede Dušana i Danu kažu:

– Kakva je to ljubav bila... On je ranije ostao bez supruge, ona bez svog čovjeka i našli su se.

U spašavanju su sudjelovali i belgijski ovčar Jazzy te border colli Baltazar.

– Susjeda iz kuće do pronašli smo pod ruševinama, bio je dva koraka do izlaza... Nije uspio – govore susprežući suze.

Dario Tomić (32), policajac iz Gline, izgubio je i oca i brata.

– Tata Franjo bio je domar u srednjoj školi u Glini. Ljetos je, taman na rođendan 4. lipnja, otišao u mirovinu. Bavili smo se pčelarstvom, imamo više do 200 košnica. Imali smo i OPG. Sve ovo što vidite bilo je, do jučer, naše. Sada više ničega nema... A brat Mario bio je pravosudni policajac. Mene je spasilo to što sam bio u smjeni.... – kaže Dario. Iznad kuće pronašao je rasjed.

– Točno je udarilo gore na cestu i prešlo preko kuće. Gore susjeda Dušana te naše. Pet je žrtava samo u našem selu – govori u ovim teškim trenucima.

Na drugom kraju sela, pred kućom Jurkovićevih, potpuno sravnjenom sa zemljom, gori svijeća.

Susjeda kaže:

– Muž, žena, sin i snaha bili su u kući. Snaha je izašla na dvorište, vješala je veš. Tad je udarilo. Vatra iz kamina zapalila je kuću, čuli su se vriskovi. Odjednom se stvorilo desetak mještana koji su rukama i nogama otkopavali obitelj iz dvokatnice. Velika je kuća bila, bilo je puno materijala. Majku i sina uspjeli su spasiti, a oca Milu nisu, on je ostao unutra... – govori susjeda.

Pod ruševinama je ostao i susjed Darko Kožić. Selo od 120 stanovnika je uništeno. Nijedne kuće nema u koju bi se moglo ući.

– Boli me ruka jer sam pala kad je zatreslo. Bila sam u kuhinji, i nije se to činilo kao potres, već kao kataklizma. Ma kakav potres. Užas! Ljuljalo me, valjalo, nisam se mogla dići sa stola, a kamoli izaći... Nekako sam se spasila. I znate, ovo je selo bilo divno. Došla sam ovdje nakon mirovine, iz Zagreba sam. Prekrasni ljudi, divna priroda, mir. Sve dok nije zatutnjalo. I sad je, čini se, sve gotovo – govori susjeda ne otkrivajući ime.

Nešto dalje, bračni par Kukoleća noć je proveo u automobilu. Kao i svi.

– U ratu smo znali tko napada i kako se braniti. Ovdje smo nemoćni – govore na ulazu u Majske Poljane supružnici Mara (62) i Branko (72) Kukoleća.

Njihova kuća, iako relativno nova, stradala je teško. Ispod sela prošao je potres i doslovce sve razorio.

– Noć smo proveli u automobilu na njivi. Dizel je, srećom bilo je goriva, pa smo se mogli ugrijati. Sad kažu da će nam do noći stići kamp-kućice, koje će svima u selu kranovima staviti ispred kuća ne bi li bili na topolom. Bilo je teških noći u našim životima, imamo mi godina, više se ni ne sjećamo kako smo se upoznali kao mladi, ali ova noć... Ta je bila grozna. Užas. Još su nas ujutro u automobilu novi potresi ljuljali. Osjećali smo se kao da smo na moru – kaže Mara.

Jeste li spavali išta?

– Ni oka nismo sklopili.

Što vam može pomoći?

– Crijep, bilo što da možemo pokriti krov kuće. Da ne kisne... – govori Branko.

Rat poslije rata

U selo su stigli volonteri, većinom navijači, hitna, policija, vatrogasci, HGSS, koji su pomagali u raščišćavanju kuća.

– Živim u Majskim Poljanama od 1974. I nikad nisam vidjela toliko automobila u selu. Iz Šibenika, Vukovara, Zagreba, Virovitice... Došli su pomoći. Ne znam tko su ti mladići i što su, ali žele nam pomoći. Hvala im... – dodaje Mara. Vraćamo se u Glinu, noć pada. I ovdje grad vida svoje rane. Radi se, popravlja, promet nekako funkcionira. Skuplja se pomoć i dogovara tko će gdje provesti noć.

– Rat poslije rata – opisuje kroz što su prošli gradski vijećnik Dražen Pejaković (34).

– Kao i Zagrebu, trebat će godine da obnovimo Glinu.

Što treba gradu?

– Šatora ima. Hrane, koliko čujem, ima. Trebaju nam statičari, inženjeri i kranovi...

Noć pada, tlo i dalje podrhtava. Lagano, ali podrhtava. Mira nema. A ovi ljudi, ljudi iz Majske Poljane, ostali su zaista bez svega.

– Imam kaput i ključeve automobila. Samo to. I nadam se da će nam stići mobilne kućice. Da imam na što sjesti... Idem vidjeti kako ću se prijaviti, koga pitati, moram se snaći. Sam sam... – govori pred noć Boro Meandžija, čovjek s početka teksta:

– Živ sam, sad da vidimo dalje.

