Bingo je pun života, nije dolazilo u obzir da odustanem od njega

Odustati od Binga i njegova života za Petru Bošnjak nikad nije bila opcija iako su joj neki od veterinara baš to predlagali kad je 20. prosinca prošle godine završio pod kotačima automobila koji je umalo i nju pokosio na cesti.

– Bile su to sekunde, pokupio ga je auto koji se nije ni zaustavio. Bingo je ostao ležati, samo je malo zamahao repom. Uz ozljedu oka i krvarenje u plućima nije mogao stati na stražnje noge. Nakon promatranja i pregleda rekli su mi da nema osjet duboke boli i da se nikad neće oporaviti. Nisu mogli garantirati da bi operacija kralježnice bilo što promijenila. I onda je slijedilo ono “nemate izbora” – kaže nam Petra. Nije se mogla s tim pomiriti, nije mogla samo tako odustati, pa tek je počeo živjeti i uživati u životu, ima samo tri godine.

– Bingo je k meni došao krajem 2020. Odrastao je u skloništu, kod mene je trebao biti samo privremeno. Bio je užasno uplašen i dugo je trebalo da mi počne vjerovati. Zato sam odlučila da zauvijek ostane kod mene. Nisam mogla zamisliti da ga udomi netko tko ne bi prepoznao sve njegove probleme, bojala sam se kakav bi imao život – objašnjava nam. Nakon svih veterinara koji joj nisu davali nikakvu nadu da bi se Bingo mogao oporaviti konačno je čula i ono da vrijedi probati, a uvijek ima vremena za najtežu odluku. Odvela ga je kući, uz preporuku da prvo miruje i zatim da probaju s fizikalnom terapijom.

– Bingo je jeo, pio, igrao se, bio je pun života. Raspitivala sam se što napraviti i saznala za Emmett terapiju. Počeli smo dva tjedna nakon ozljede, prvo online jer sam bila u izolaciji. Vježbala sam s Bingom prema uputama, a onda je terapeutkinja dolazila k nama. Napredak je ogroman, prije mjesec i pol je naučio stajati na nogama, a već mjesec dana hoda. Istina, još uvijek pada jer mu desna noga bježi, ali on ide – govori nam. Dodaje da ga je sigurno spasilo i to što su planinarili pa je imao jake mišiće koji nisu atrofirali dok je mirovao. Bingo već dosta uspješno kontrolira i mokrenje i stolicu, pobjegne mu jedino kad je dugo sam jer Petra radi pa ne stignu na vrijeme u šetnju. No, dodaje Petra, kad iziđu na vrijeme, vidljivo je da sam odlučuje gdje će i kada piškiti.

O Bingovu napretku i njegova Emmett terapeutkinja Dorotea Vučić kaže da još nije imala tako brzi napredak.

– Bingo je od svih slučajeva paralize s kojima sam radila najbrže ustao, a još smo zbog korone u početku bili online i radili samo vježbe kako mu ne bi atrofirali mišići. Petra je bila savršen partner, radila je sve što sam joj rekla. Ona i Bingo razvili su poseban odnos za vrijeme socijalizacije, velika je to ljubav. Napredak je bio vidljiv iz tretmana u tretman, znala mi je i Petra reći da nešto prije nije mogao napraviti. Bitno je bilo ispraviti njegovu neravnotežu jer svaka neravnoteža uzrok je progresije problema. Nismo mu dozvolili da zauzme krivi položaj – objašnjava nam D. Vučić. Opisujući Emmett, kaže da je to internacionalna priznata terapijska tehnika koja se primjenjuje za niz simptoma, od ozljeda, nepravilnosti u kretanju, u postoperativnoj njezi, za nelagode mišićno-koštanog sustava, artritis, probleme u probavnom sustavu, razne neurološke simptome, promjene u ponašanju.

– U terapiji se primjenjuje pritisak prstima na određene točke, Emmett točke. Živčani sustav registrira stimulaciju izazvanu pritiskom prsta, a mozak šalje na periferiju nove upute koje utječu na stanje zahvaćenog dijela tijela. Rezultat je često trenutačna tjelesna promjena. Terapeut procjenjuje stanje i određuje smjer i količinu korekcija, kao i učestalost tretmana Ova tehnika opuštanja mišića koristi se i kod zdravih životinja jer može pridonijeti boljoj kvaliteti života – opisuje samu terapiju. Dodaje da kod nje u praksi tretman upotpunjuju fizioterapeutske vježbe, rade se i između tretmana, te savjeti u odabiru prehrane i dodataka prehrani. Voljela bi da se Emmett proširi i u suradnji s veterinarima, jer ne zamjenjuje, već dopunjuje veterinarsku njegu. O tome kako se Emmett provodi i tko su sve njezini pacijenti možete vidjeti i na Facebook stranici Emmett Dorotea.

Ističe Dorotea Vučić da se u praksi susreće s lakšim i težim slučajevima, ali uz ovu terapiju poboljšanje je uvijek prisutno. A najljepše je vidjeti kada nečiji ljubimac uz tvoju pomoć, i uz ustrajnost i vjeru vlasnika, pobijedi naizgled nemoguće, kao što je bio slučaj kod Binga.