Bila je heroina pandemije, a sada je kapitulirala: 'Ova je pogreška isključivo moja'

Čini se da Angela Merkel na kraju svog mandata neće ostati zapamćena ni po jačanju Europske Unije, ni po migrantskoj politici, ni po Sjevernom toku 2, već po kapitulaciji pred pandemijom. Danas je njemačka kancelarka, koja će svoje stolovanje završiti u rujnu, krivicu za sve njemačke probleme oko koronavirusa pripisala sebi.

– Ova je pogreška samo moja, rekla je u današnjem kratkom obraćanju naciji.

Ne tako davno Angelu Merkel slavili smo kao jednu od heroina pandemije zajedno sa Sannom Marin i Jacintom Ardern, premijerkama Finske i Novog Zelanda, da bi Angeli koronavirus ipak rekao – ne i ti.

Tek jučer nakon sastanka s šefovima vlada 16 njemačkih država koji je trajao do tri ujutro, odlučeno je kako će se lockdown u Njemačkoj držati do 18. travnja a dodatno postroženje bilo bi upravo u dane Uskrsa, od 1. do 5. travnja. Opravdanje – krenula je nova pandemija uzrokovana novim mutacijama.

– Pojeden je prethodni uspjeh, sve je duže i teže nego što smo mislili, objašnjavala je Merkel. Da bi se dnas ponovo povukla i pri tome se ispričala naciji.

– Odluka je donošena u najboljoj namjeri. No, ipak je to bila pogreška! Takvo zatvaranje za Uskrs ne bi se moglo provesti u tako kratkom roku, pogotovo zbog pravnih ograničenja. I ta je pogreška isključivo moja, na kraju sam ja odgovorna za sve što dođe iz mojeg ureda. Greška se mora nazvati greškom i prije svega je se mora ispraviti. Zbog toga tražim od svih građana da mi oproste, rekla je danas Merkel zahvaljujući se svima onima koji svojim ponašanjem pomažu usporavanju širenja virusa.

– Taj je put težak i grbav, karakterizira ga uspjeh ali također i pogreške, podvukla je njemačka kancelarka. Nije u svemu ipak ostala sama. Kako donosi Focus, savezni su je premijeri podržali i naglasili kako je krivnja za situaciju podijeljena. Prenose se riječi bavarskog premijera Makusa Sodera kojega bi mnogi radije vidjeli na mjestu Merkelina nasljednika na kancelarskom mjestu nego Armina Lascheta koji će Angelu Merkel naslijediti na čelu CDU-a.

– Imamo osobno poštovanje prema kancelarkinoj izjavi. Na kraju, bolje je sada razjasniti stvari nego kada to više pravno ne bude moguće. Jer, i taj je pravni dio, procedure, dio problema, rekao je bavarski premijer. Međutim, neki, poput premijera Hessena Volkera Bouffiera, stvari gledaju s druge strane.

– Ovo je dokaz da smo cijelo vrijeme bili u krivu. Sada ispadamo idiotima i tome jako smeta, prenosi tiražni Bild Bouffierove riječi.

Sam Laschet podsjetio je sve svoje kolege, on je premijer vlade Sjeverne Rajne i Vestfalije, kako su se na kraju svi složili s teškim mjerama koje bi kroz četiri dana Uskrsa u Njemačkoj zatvorile baš sve.

Ipak, Merkel je u ovom potpunom obratu objasnila ministrima u par rečenica kako je nakon prospavane noći donijela zaključak kako bi se oštrijim mjerama izgubilo više nego što bi se dobilo. Proboj kentskog soja koji je snažno podigao broj zaraženih u Njemačkoj, samo danas bilo je nešto manje od 11.000 novozaraženih s incidencijom višom od 100 na 100.00 stanovnika, ne bi uvažile niti katolička i protestantska crkva u vrijeme najvećeg kršćanskog blagdana. Smatraju kako su već donešene mjere socijalnog distanciranja koje se u crkvama i poštuju sasvim dovoljne da sveta mjesta ne postanu žarištima u novom valu.

– Već me zapanjilo kako stranke čiji nazivi počinju slovom 'K' za 'Kršćansko' traže da se crkve suzdrže od držanja misa, čak i na sam Uskrs. Ministarstvo unutrašnjih poslova složilo je s crkvama nove planove za održavanje higijene jako rano u pandemiji i oni i dalje besprijekorno funkcioniraju, rekao je CSU-ovac Horst Seehofer, ministar unutrašnjih poslova.

– Trebalo je uzeti u obzir kako otvaranje crkava na Uskrs nije isto što i otvaranje dućana. Nismo bezobzirni, doista je moguće biti otvoren a odgovoran uz držanje strogih mjera, rekao je Thomas Sternberg, predsjednik Središnjeg odbora njemačkih katolika. U nekim će državama crkve imati manje problema jer neke su od njih najavile kako neće provesti nove mjere u crkvama iako su ih potpisale. Angela Merkel naučila je i ranije što znači oklijevanje, a ovo je, kako ispada, konačna lekcija.

Famozna teorija 'čekića i plesa', otvaranja i zatvaranja u skladu s brojem novozaraženih, teško je u Njemačkoj funkcionirala, njemačke je građane to kontinuirano iscrpljivalo, a kulminacija je nezadovoljstva nastupila s praktičnom propašću europske politike nabave cjepiva. A sada su se pojavili i novi sojevi koji se tim brže šire što je mobilnost Nijemaca veća. Tako je Winfried Kretschmann, premijer Baden-Wurtemberga, izrazio žestoko nezadovoljstvo što Nijemci bez ograničenja putuju na Mallorcu a unutar vlastite zemlje kretanje im je onemogućeno. Onima koji poštuju mjere, barem.

– Kako da ja nekome objasnim kako može odletjeti na Mallorcu, ali ne može otići na odmor na Baltičko more? Pa na Mallorcu ne smiju čak ni Španjolci! To je jako teško razumjeti, rekao je Kretschmann.

Njemačka je, naime, Mallorcu proglasila regijom niskog rizika pa je tamo privremeno migriralo na stotine Nijemaca. Sve to koalicija CDU/CSU plaća brojkama. Naime, posljednje ankete pokazuju kako im je podrška na povijesno niskih 26 posto što je za 10 posto manje nego u siječnju, a to je samo četiri posto više od Zelenih koji su sada na 22 posto, što je ogroman skok u odnosu na parlamentarne izbore 2017. godine kada su osvojili tek 9,2 posto glasova.

Nakon što je objavila povlačenje odluke o strožim mjerama gdje se, očekivano, suočila s lavinom kritika pa i pozivima na glasanje o povjerenju njezinoj vladi koji su stigli iz redova ljevičara Die Linke i liberala FDP-a.

- Kada ćete konačno dopustiti da i Bundestag o nečemu odlučuje, pitala je Britta Haßelmann iz Zelenih izlažući prijedlog plana kontrole pandemije po koracima. Marco Buschmann iz FDP-a pitao je Merkel do kada mjere misli donositi usred i preko noći, s nekvalificiranim ljudima, preko volje naroda.

- Pa rekla bih da premijeri država kao i mi ovdje u saveznoj vladi ipak ponešto znamo, odgovorila mu je Merkel.

