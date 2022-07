BiH: Stotine pristižu u Srebrenicu, dužnosnici pozivaju da se poštuju žrtve genocida

Stotine ljudi pristižu u ponedjeljak u Srebrenicu od ranih jutarnjih sati kako bi tamo sudjelovali u obilježavanju obljetnice genocida što su ga 1995. godine nad Bošnjacima s tog područja počinili pripadnici vojske i policije bosanskih Srba.

Organizatori očekuju kako će na komemoraciji a potom i na pokopu 50 žrtava srebreničkog genocida biti više tisuća sudionika, uključujući njih više od dvije tisuće koji su u Srebrenicu stigli u nedjelju nakon što u prethodnim danima pješačili stotinu kilometara stazama kojima su Srebreničani 1995. godine pokušali naći spas bijegom na teritorij pod kontrolom Armije BiH.

Nakon komemoracije uslijedit će vjerski obred kojega će predvoditi poglavar Islamske zajednice u BiH Husein Kavazović te pokop žrtava.

U povodu obljetnice srebreničkog genocida uz brojne međunarodne dužnosnike oglasio se u ponedjeljak predsjednik Europskog vijeća Charles Michel.

U objavi na Twitteru uz fotografiju spomenika na kojemu su ispisana imena srebreničkih žrtava naveo je kako su zbivanja u srpnju 1995. godine predstavljala jedan od najmračnijih trenutaka u modernoj europskoj povijesti.

27 years since #Srebrenica genocide, one of the darkest moments in modern European history.



Our hearts & thoughts are with the victims & their families.



This tragic anniversary is also a reminder: we must keep working together for peace in Europe & for 🇧🇦 to become part of 🇪🇺 pic.twitter.com/nZ6iJs81k4