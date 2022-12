BiH: Čović, Nikšić i Dodik potpisali koalicijski sporazum, nova vlast na pomolu

Čelnici HDZ BiH, SDP BiH i Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) potpisali su u četvrtak u Sarajevu dokument kojim su i formalno potvrdili koalicijsku suradnju i zajedničku uspostavu vlasti u toj zemlji na temelju rezultata izbora provedenih 2. listopada. Potpise na dokument pod naslovom "Smjernice, načela i ciljevi u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti na razini BiH za razdoblje 2022. - 2026. godine" stavili su Dragan Čović, Nermin Nikšić i Milorad Dodik a uz njihove tri stranke novu vlast činit će i bošnjačko-građanski blok predvođen SDP-om, Narodom i pravdom (NiP) i Našom strankom (NS).

Kako su pojasnili nakon potpisivanja, koalicijski sporazum u predstojećem će razdoblju biti dodatno razrađen kroz konkretni program koji bi trebao biti temelj budućeg djelovanja vlasti na državnoj razini. Čović je kazao kako je uvjeren da će novo Vijeće ministara BiH biti uspostavljeno brzo, vjerojatno već do kraja godine a naredni tjedan očekuje imenovanje mandatara te odmah potom i ministara.

"Istom ćemo dinamikom raditi na svim drugim pitanjima", kazao je Čović koji je siguran u snagu nove parlamentarne većine na državnoj razini. Uvjeren je i kako će u roku od šest mjeseci biti postignut dogovor o izmjenama izbornog zakona sukladno presudama Ustavnog suda BiH i Europskog suda za ljudska prava.

Dodik je kazao kako je sve to rezultat ozbiljnog napora partnera koji žele unatoč razlikama što prije uspostaviti efikasnu vlast a da su pri tom svi pokazali fleksibilnost nužnu da se postigne dogovor i da se radi na temelju sporazuma koji je potpisan u četvrtak i koji znači jasnu potporu europskom putu ali ne i članstvu u NATO-u. "Imamo razlike oko NATO-a i to je jasno", potvrdio je Dodik koji se godinama odlučno protivi približavanju BiH punopravnom članstvu u Alijansi.

Nikšić je kazao kako su se novi koalicijski partneri fokusirali na ono oko čega se mogu dogovoriti a razlike su odlučili ostaviti po strani pri čemu svi misle kako je najvažnije rješavati socijalne i ekonomske probleme. "Nitko nije postavio bilo kakav uvjet za ovaj dogovor", ustvrdio je čelnik SDP-a.

HDZ BiH i "osmorka" zajednički će formirati vlast i u Federaciji BiH dok će Dodikov SNSD sa svojim koalicijskim partnerima odnosno drugim strankama sa srpskim predznakom uspostaviti vlast u Republici Srpskoj. Do sada vladajuća Stranka demokratske akcije (SDA) prisiljena je naredne četiri godine biti u oporbi kako na državnoj tako i na entitetskoj razini no njen čelnik Bakir Izetbegović na to još nije pristao i nastavlja nuditi uspostavu široke koalicije.

