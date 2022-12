Točno 27 godina od potpisivanja Daytonskog sporazuma: Hrvatska svoj original čuva, Srbija i BiH ga izgubile

Na jučerašnji dan prije točno 27 godina – 14. prosinca 1995. u Parizu je sastavljen i potpisan Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini, poznatiji kao Daytonski sporazum po gradu Daytonu na rubu kojeg se nalazi američka vojna baza Wright-Patterson u kojoj su prije te finalizacije vođeni mirovni pregovori. Povijesni dokument su u Daytonu parafirali, a potom u Parizu potpisali tadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, predsjednik SR Jugoslavije Slobodan Milošević i predsjedatelj Predsjedništva BiH Alija Izetbegović. Sporazum je to je to koji je zaustavio rat, BiH definirao kao jednu državu s dva entiteta i tri konstitutivna naroda, ali nije toj državi do sada donio punu funkcionalnost, pa je i priča o samom tom fizičkom dokumentu ironična, ali i bizarna. Naime, i Srbija i BiH taj su dokument izgubile. Jedini original od država potpisnica – uz primjerak pohranjen u Parizu – ima Hrvatska.