Bidenovi suradnici: Urla na nas i psuje, ne želimo s njim biti nasamo

Ako je vjerovati američkom portalu Axios, predsjednik Joe Biden ima prilično kratak fitilj. Inače pouzdan portal koji se bavi globalnom geopolitikom kroz američke oči objavio je tekst prema kojem se u javnosti američki predsjednik doima plaho i simpatično, u skladu sa svojim godinama, reklo bi se. No, kada se zatvore vrata Ovalnog ureda, tada je Biden temperamentni kolerik koji nerijetko urla na suradnike ako nešto nije napravljeno ili nije napravljeno onako kako je on to zamislio.

Ti izljevi bijesa takvi su da njegovi suradnici i savjetnici izbjegavaju s njim ostati sami u sobi ili se skrivaju iza drugih koji imaju tu nesreću naći se u istoj prostoriji kada proradi vulkan Biden. A istupi u takvim slučajevima obuhvaćaju i solidnu količinu psovki oblikovanih u rečenice poput "Kvragu, pa kako to ne znaš?!", "Ti meni se..š, j..o te!" ili "Od...i odavde!". Tako govore bivši, ali i sadašnji Bidenovi suradnici koji su takvim situacijama svjedočili ili su imali tu nesreću da budu meta bijesnih ispada američkog predsjednika.

Zanimljivo je kako Axios gleda na ovu Bidenovu osobinu. S jedne je strane to očito loše ako je namjera pokazati ga kao pristojnog djeda koji voli nositi sunčane naočale i jesti sladoled. A, s druge strane, bilo bi dobro da tu svoju stranu katkada pokaže u javnosti kako bi se srušila rastuća uvjerenost da Biden sve brže postaje dementnim starcem, a sve manje sposobnim voditi supersilu kakve su Sjedinjene Američke Države.

Takvo što doista se jednom i dogodilo. U siječnju 2022. slučajno je snimljen njegov razgovor u kojem je Petera Doocyja iz Fox Newsa nazvao "glupim kurvinim sinom". Problem je što je Bidenov temperament takav da nitko ne može biti siguran da u nekoj situaciji neće odjednom postati njegovom metom. Sugovornici američkog portala svjedoče kako se jednom okomio na Jeffa Zientsa koji je u tom trenutku vodio borbu vlade protiv pandemije, a Biden je nekontrolirano, do tada neviđeno, pobjesnio jer je nestalo testova za varijantu omikron.

No podsjeća se kako njegov temperament ipak nije toliko žestok kao onaj Billa Clintona koji je upravo poput erupcije. Ali, taj temperament postao je u Bidenovoj Bijeloj kući i svojevrsni ritual pa ako ga ne prođete, to može značiti da vas predsjednik ne poštuje. Sve to ima i logičnu pozadinu, barem tako tvrdi Ted Kaufman, koji je bio dugogodišnji šef Bidenova osoblja u vrijeme kad je bio senator Delawarea. "Ako postoji nešto čega nema u dokumentu, on će to pronaći. To ne radi da bi osramotio ljude, nego želi donijeti ispravnu odluku. Većini ljudi koji su radili za njega sviđa se to što ih izaziva i navodi na bolju odluku", kaže Kaufman.

