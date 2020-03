Bidena može zaustaviti jedino još Sandersova socijalistička mladež

Dva tjedna je relativno kratko razdoblje gotovo po bilo kojem standardu, ali u politici to može biti vječnost. U ovom kratkom vremenskom roku, politička se situacija u Sjedinjenim Američkim Državama okrenula naopako na načine na koje nitko nije predvidio. Prije dva tjedna senator iz Vermonta Bernie Sanders pobijedio je na predizborima u kritičnom New Hampshireu i pripremao se da postigne sjajnu pobjedu u Nevadi. Bivši potpredsjednik Joe Biden uvjerljivo je oba puta poražen, a komentatori su otvoreno nagađali kako će se uskoro morati potpuno povući iz predsjedničkog natjecanja.

Bloombergov debakl

Bivši gradonačelnik New Yorka, milijarder Michael Bloomberg trebao je ući u utrku jer mu je nakon neviđenih troškova za političko oglašavanje rejting u anketama naglo porastao. Bloomberga su mnogi demokrati smatrali potencijalnim spasiocem koji bi mogao spriječiti ljevičara Sandersa da osvoji nominaciju. Čelnici Demokratske stranke strahovali su da Sandersova socijalistička etiketa i nevjerojatno skupi prijedlozi neće jamčiti samo ponovni izbor predsjednika Trumpa, nego i republikansko preuzimanje američkog Kongresa. U međuvremenu, Trump je izgledao uglavnom nepobjedivo, preživio je opoziv i profitirao od jakoga gospodarstva, za koje se tijekom izbora u studenome činilo da će i dalje ostati snažno.

No, sve se to promijenilo u samo nekoliko dana. Ubrzano širenje krize širom svijeta zbog koronavirusa zahvatilo je i Sjedinjene Američke Države što je bitno promijenilo tijek demokratske kampanje za predsjednika. Prvo, debitantski nastup Michaela Bloomberga u predsjedničkoj debati bio je potpuni debakl. Unatoč tome što je imao dovoljno vremena za pripremu, pokazao je da ne može artikulirati uvjerljive odgovore na pitanja o postupanju prema Afroamerikancima tijekom svoga mandata gradonačelnika New Yorka i prema ženama zaposlenima u njegovoj tvrtki.

Također, pokazalo se da nema osnovne vještine političke komunikacije i sposobnost da se emocionalno poveže s biračima. Kontrast između kolosa prikazanog u njegovu prezasićenom televizijskom oglašavanju i lošeg izvođača na debati na pozornici bio je vrlo štetan za njegovu vjerodostojnost. Drugi neočekivani razvoj događaja bila je enormna pobjeda Joea Bidena u Južnoj Karolini 29. veljače, koju su u velikoj mjeri proizveli afroamerički birači koji su Bidena podržali zbog njegove lojalne službe kao potpredsjednika Baracka Obame.

Bidenov govor nakon te pobjede pokazao je svu njegovu energiju i strast kojih u njegovoj kampanji do tog trenutka gotovo da nije bilo. Odjednom kao da je logika Bloombergove kandidature na temelju Bidenove slabosti i eventualnog kolapsa potpuno isparila. Dvoje drugih umjerenih kandidata – bivši gradonačelnik Pete Buttigieg i senatorica Minnesote Amy Klobuchar – povukli su se iz utrke nakon Južne Karoline i pružili svoju podršku Bidenu u pokušaju da se suprotstavi Sandersu prije nego što to bude prekasno. Taj je preokret omogućio Bidenu nevjerojatnu pustolovinu u izvedbi “Superutorka” 3. ožujka. Rezultati su bili zapanjujući: čovjek koji je 28. veljače proglašen “mrtvim” osvojio je najmanje devet od 14 država koje su glasale ovaj tjedan. Kao rezultat, sad imamo u osnovi dvostruko nadmetanje za demokratsku nominaciju između Bidena i Sandersa, koji je i sam prikupio znatan broj delegata pobjedom u Kaliforniji.

Sanders uživa gotovo fanatičnu podršku mladih demokratskih birača i lijevog krila stranke te bi mogao ostati konkurentan do ljetne konvencije. Biden je, međutim, sad favorit za pobjedu u nominaciji, objedinjujući umjerena i konzervativna krila stranke te bazu radničke klase i afroameričkih birača. Na toj je poziciji jednostavno zato što su demokrati, koji su strastveno ujedinjeni zbog egzistencijalnog cilja, uskraćivanja Donaldu Trumpu drugog mandata na vlasti, zaključili da je on kandidat s najboljim šansama za pobjedu u studenome.

Nadolazeće je pitanje može li Biden održati svoju novu energiju i djelotvornost ili se, kao prije nekoliko mjeseci, vraća u umorni i pogreškama sklon život “uspavanog Joea” kojeg Trump voli ismijavati. Ironično, uskrsnuće Bidena poklapa se s ne manje iznenađujućim slabljenjem Donalda Trumpa. Strogo govoreći, za to nije kriv predsjednik, nego činjenica da je koronavirus počeo ozbiljno negativno utjecati na globalnu ekonomiju. No za predsjednika koji se od početka oslonio na učinak američke burze, dramatičan pad na Wall Streetu protekli tjedan i mogućnost da koronavirus usmjeri globalnu ekonomiju prema recesiji pokazali su se zabrinjavajućima.

Pence žrtveni jarac

Trump je širenjem lažnih ili netočnih informacija pokušao okriviti medije i demokrate za navodno iskorištavanje prošlotjedne dramatične situacije na Wall Streetu protiv njega. Ukratko, inherentne slabosti u Trumpovu nestabilnom stilu vođenja bile su bolno izložene u trenutku spomenute krize, kad Amerikanci normalno gledaju svojeg predsjednika radi postojanosti i povjerenja.

Ipak, bilo bi pogrešno podcijeniti ​​Trumpa. Čak i ako stvari krenu loše, on je osigurao žrtvenog jarca imenovanjem svojeg potpredsjednika Mikea Pencea za vođenje vladina tima u borbi protiv posljedica vezanih uz koronavirus.

Ekonomija se vjerojatno neće održati sve dok virus ne bude stavljen pod kontrolu i poslovanje se ne normalizira. Trumpova administracija, kako se izvješćuje, razmatra niz hitnih mjera za pružanje ekonomskih poticaja u nadi da će spriječiti recesiju prije izbora. Upravo će oni ovisiti o stanju gospodarstva u vrijeme izbora i kvaliteti njegova demokratskog protivnika. Ako se pokaže da je to “reenergirani” Joe Biden na čelu ujedinjene Demokratske stranke, to bi moglo dovesti do velike drame 3. studenoga. Kod republikanaca su ti izbori malo relevantni jer aktualni predsjednik SAD-a nema ozbiljne rivale te je nezamisliv bilo kakav ishod osim njegove nominacije na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u kolovozu.

