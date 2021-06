Biden: Rekao sam Putinu da moj program nije protiv Rusije, već za američki narod

Nakon višesatnog sastanka s Vladimirom Putinom, medijima se obratio američki predsjednik Joe Biden.

- Rekao sam predsjedniku Putinu da moj program nije protiv Rusije ili bilo koga drugog, već za američki narod, kazao je uvodno Biden te istaknuo važnost ljudskih prava.

Isto kao i njegov ruski kolega, osvrnuo se na kibernetičku sigurnost. Kazao je da je SAD identificirao određene cyber infrastrukture koje su zabranjene, točnije njih 16. Rusija se načelno složila, kaže Biden. Rekao je i kako je važno što se osobno sastao s Vladimirom Putinom, prenosi BBC.

Biden: "I told President Putin my agenda is not against Russia or anyone else. It's for the American people ... I also told him that no President of the United States could keep faith with the American people if they did not speak out to defend our democratic values." pic.twitter.com/6HcGnYV78w