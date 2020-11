Beroš o stabilizaciji zdravstvenog sustava: Nije nužno da ravnatelji bolnica budu liječnici

Vlada je jučer na temelju rebalansa državnog proračuna donijela odluku o izdvajanju dodatnih 1,34 milijarde kuna za pokrivanje dijela duga bolnica prema veledrogerijama. Za bolnice kojima je osnivač država, odnosno kliničke bolničke centre i kliničke bolnice 868,1 milijuna kuna, a za bolnice u vlasništvu županija 472,7 milijuna kuna.

Taj će novac, po riječima ministra zdravstva Vilija Beroša, biti iskorišten isključivo za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova po definiranim kriterijima, a u odluci Vlade stoji da će bolnice nakon uplate u roku od sedam dana morati izvijestiti o utrošku. Podsjetimo, uz ovu financijsku intervenciju, rebalansom proračuna osigurano je dodatnih 200 milijuna kuna za podmirenje dijela duga Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za lijekove na recept.

Nakon sjednice Vlade, Beroš je na konferenciji za novinare upozorio na neodrživost sustava koji neprekidno generira nove dugove i najavio korjenite promjene u zdravstvenom sustavu, koje bi trebale osigurati njegovu financijsku održivost, uz zadržavanje postojeće razine zdravstvene zaštite.

– Čekaju nas korjenite promjene koje neće djelovati na kvalitetu pružanja zdravstvene zaštite, ali moraju dovesti do toga da zdravstveni sustav financijski bude održiv – kazao je ministar, uz upozorenje da bolnički dugovi i dalje rastu iz mjeseca u mjesec, zbog čega je postojeće stanje neodrživo. Zbog toga su, kaže, u Ministarstvu zdravstva već poduzeti neki koraci prema financijskoj stabilizaciji sustava.

– U zdravstvenim ustanovama potrebna je financijska odgovornost u poslovanju i mjerenje ishoda liječenja – rekao je Beroš, uz poruku da je kao ministar spreman poduzeti mjere koje će pridonijeti financijskoj stabilizaciji zdravstvenog sustava. Pritom je posebno zanimljiva njegova ocjena kako nije nužno da ravnatelji bolnica budu medicinski profesionalci, o čemu se u javnosti vodila rasprava u više navrata, no uvijek uz snažno protivljenje medicinara. Beroš je kazao da je, među ostalim, predlagao da se uvedu dva ravnatelja – jedan medicinske i jedan ekonomske struke, no za to je, upozorava, nužno mijenjati Zakon o ustanovama.

Jedno od rješenja koje je spomenuo je i to da se u upravna vijeća bolnica uvedu predstavnici Ministarstva financija, kako bi se pojačala financijska kontrola poslovanja bolnica o čemu se također razgovara. Još jednim zaključkom Vlada je ministra zdravstva ovlastila da potpiše narudžbu za kupnju cjepiva protiv COVID-19 u skladu sa sporazumom postignutim na razini EU.

Riječ je o sporazumu o prethodnoj kupnji za razvoj, proizvodnju, prioritetne mogućnosti kupnje i opskrbu uspješnog COVID-19 cjepiva koje je Komisija dogovorila s farmaceutskom tvrtkom Pfizer. Beroš je izvijestio daje Komisija do sada zaključila tri sporazuma o kupnji cjepiva i dogovorila ugovorni okvir za kupnju 200 milijuna doza Pfizerova cjepiva, uz mogućnost kupnje dodatnih 100 milijuna doza.