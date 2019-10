Bernardić je Ireni kao student ponudio instrukcije, uz učenje se rodila ljubav

Ovim putem želim obavijestiti medije da smo moja, sada već bivša, supruga Irena i ja odlučili krenuti svatko svojim putem te smo se razveli. Nakon zajednički provedenih godina ispunjenih ljubavlju i međusobnim razumijevanjem, u život dalje krećemo kao dobri prijatelji.” Suština je to neuobičajenog priopćenja koje je danas poslijepodne stiglo iz središnjice SDP-a, u kojem je objavljeno da se predsjednik stranke Davor Bernardić rastao od svoje supruge Irene.

Prvi je to put u hrvatskoj političkoj povijesti da se stranačkim priopćenjem javljaju detalji iz privatnog života njihova člana, iako nije prvi put da se neki političar javno požalio da se rastao sa suprugom. Bivši živozidaš Branimir Bunjac prije tri mjeseca to je objavio na društvenoj mreži Facebook, i to u vidu podužeg statusa, dok je predsjednik SDP-a jasno poručio da o toj temi ne želi više razgovarati te da je to zajednička odluka bivše supruge i njega. Što je SDP i njegova predsjednika nagnalo da pošalje takvu objavu, nije poznato, no u kuloarima su se već prije mogle čuti priče da Bernardić neko vrijeme ne živi sa suprugom u novozagrebačkom stanu.

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL

Šef SDP-a Irenu Coljak upoznao je još u studentskim danima, kada je Bernardić svojoj budućoj ženi, tada studentici ekonomije, ponudio instrukcije iz matematike kao student fizike na PMF-u. Uz zajedničko učenje rodila se ljubav, koju su “okrunili” 2011., nakon devet godina veze.

Vjenčanje je najavio nakon što je izabran za šefa zagrebačkog SDP-a, a “sudbonosno da” izrekli su u crkvi Svetog Križa u zagrebačkom naselju Siget pred 15-ak prijatelja i članova obitelji, među kojima je bio i tadašnji predsjednik Ivo Josipović, s kojim je Bernardić dijelio saborske i skupštinske klupe. Oženio se na isti dan kad i princ William, zbog čega su ga prijatelji prozvali “princ od Zagreba”.