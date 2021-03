Berdais: 'Nisam jedan od onih koji kukaju i kritiziraju iz fotelje'

Daniel Berdais, dugogodišnji novinar i medijski djelatnik s Otvorenog radija i Radija 101 koji danas radi na Radio Sisku, nezavisni je kandidat za sisačko-moslavačkog župana. Kratko je bio u ORaH-u, a sada se vraća u politiku.

Koji je razlog vašeg povratka na političku scenu, i to baš kandidaturom za župana? Nisam od onih koji kritiziraju, kukaju i mirno sjede u foteljama, već svojim aktivnostima želim utjecati na svijet u kojem živim. Smatram da je izlazak na izbore naše pravo, ali i obveza i kada sam procijenio damogu pomoći da su ljudi oko mene sretniji i optimističniji, odlučio sam se kandidirati. Promjena je nužna jer našu županiju već godinama krase pridjevi najgora, najsiromašnija, najzapuštenija i to treba mijenjati.

Podršku su vam najavili i iz SDP-a. Očekujete li podršku i drugih stranaka i opcija? Što mislite mijenjati i kako pridonijeti razvoju SMŽ-a u slučaju pobjede?

Nudim svoju viziju moderne i efikasne županije u kojoj se cijeni znanje i poštenje, županije u kojoj stranačka iskaznica HDZ-a nije zamjena za CV!

Uvjeren sam u pobjedu jer za saveznike imam građane koji su jedno vrijeme bili dopustili da ih obuzme beznađe, ali koji se bude i koji, s obzirom na to da još nisu otišli u Njemačku ili Irsku, pokazuju žilavost i otpornost na nedaće veće i od potresa koji nas je pogodio. Svakodnevno razgovaram s ljudima koji imaju volju i želju graditi i stvarati... To je kapital! SMŽ je danas na istoj poziciji na kakvoj je bila i 2013., ako ne i lošijoj. Podržat će me široka koalicija više stranaka i nezavisnih lista, dobrodošli su svi koji se nisu kom promitirali surađujući s HDZ-om.

Po rođenju ste Siščanin, no dugo živite u Petrinji, koju je pogodio potres promijenivši život mnogima. Mislite li da obnova ide kako treba?

I prije potresa se na tom području životarilo, a to traje već 25 godina. SMŽ i njezini stanovnici već su jednom dali sve svoje za bolje sutra. Bili su prognani, razrušeni, devastirani i potom godinama napušteni.

Potres je samo aktualizirao i iznio na površinu sve pogreške i nepravdu koja je učinjena ovim ljudima. A dosadašnji potezi vladajućih po pitanju obnove pokazuju da bi naši životi opet trebali biti na čekanju. Ako se stvari ne ubrzaju i ne postanu transparentnije, ovdje možda uopće neće biti života. Umorni smo od čekanja.