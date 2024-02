Benčić: Tražimo ostavku premijera i cijele Vlade, raspuštanje Sabora i raspisivanje izbora. Odmah

Nakon vijesti da je predsjednik Visokog kaznenog suda Željko Horvatović, uz suglasnost čelnika Vrhovnog suda Radovana Dobronića, nadležnom sudačkom vijeću podnio pritužbu protiv suca tog suda Ivana Turudića zbog povrede Kodeksa sudačke etike jer se sudac Turudić, kao što sad već svi znaju, više puta noću sastajao i satima vozio po Zagrebu sa optuženikom Zdravkom Mamićem, zanimalo nas je što predstavnici i oporbe i vlasti kažu na ovaj potez iz sudačkih redova.

Ovo je otišlo predaleko

- I više od desetak puta upozorili smo točno na ovu situaciju i Andreja Plenkovića i zastupnike većine i sve one koji su glasali za Turudića. Upozoravali smo ih što će se dogoditi ako će imenovati glavnog državnog odvjetnika protiv kojeg će se onda početi provoditi stegovni postupak ili utvrđivanje povreda Etičkog kodeksa sudaca. Sva naša upozorenja bila su zanemarivana. Ovime su Andrej Plenković, njegova Vlada i njegova saborska većina doveli Hrvatsku u situaciju apsolutnog sramoćenja. Kao da smo država koja nema izgrađenu nijednu instituciju, kao da nismo država koja je članica Europske unije. I ova situacija u koju su se sami doveli, usprkos svim upozorenjima, apsolutno je razlog za momentalnu ostavku predsjednika Vlade. Naravno, i ostavku cijele Vlade i raspisivanje izbora. Dakle, ako je ikada bio taj trenutak - to je sad. Više nema nikakvog smisla nastaviti s parlamentarnim radom niti raditi s Vladom u koju, nakon ovoga u što se sama dovela, nitko u Hrvatskoj više ne može imati povjerenja - kazala nam je Sandra Benčić (Možemo!) još jednom naglašavajući da Možemo! traži trenutačnu ostavku premijera i cijele Vlade, raspuštanje Sabora i raspisivanje parlamentarnih izbora jer je, kako reče, ovo otišlo predaleko čak i za HDZ-ove kriterije.

Za Davorka Vidovića (Socijaldemokrati) iz ove se priče može iščitati dosta pitanja - tko, zašto, s kojim motivom i zašto ta prijava baš u ovom trenutku.

- Neupitno je da je Turudić još uvijek sudac. On je tek izabrani glavni državni odvjetnik, ali činom prisege to još uvijek nije postao. To je sad neki hibridni status u kojem je on. Dok god Zlata Hrvoj Šipek ne odluči otići s čela DORH-a on mora raditi svoj posao i primati sudačku plaću. I tako podliježe svim uzusima sudačke profesije. I zato je to formalni razlog zašto se ta prijava pokrenula. No zbog digniteta sudstva teško se moglo izbjeći da se jedno takvo pitanje ne pokrene jer je nesporno da je Turudić održavao male noćne razgovore s čovjekom koji je pušten iz zatvora uz jamčevinu. A to nijedan sud nije mogao previdjeti ako želi sačuvati dignitet, barem uz pokretanje pitanja kršenja Etičkog kodeksa. E sad, neki kažu da iza tog postupka preispitivanja Etičkog kodeksa stoji pragmatičan razlog - sudačke plaće. Ne bih se složio da je to pritisak na Vladu oko sudačkih plaća, ali ne bih to niti isključio - reče Vidović dodajući kako ništa manje zanimljivo nije ni pitanje - jesu li u cijelu priču uključeni i neki politički motivi unutar DORH-a da Turudić ne bude imenovan unatoč Plenkovićevom inzistiranju.

Javna pljuska struke Andreju Plenkoviću

- Odluka kojom se utvrđuje povreda Kodeksa svojevrsno je upozorenje sucu na neprimjereno postupanje. Ne radi se, dakle, o kažnjavanju suca niti o njegovoj stegovnoj odgovornosti. Međutim, treba imati na umu da opetovano ili grubo kršenje odredaba Kodeksa, pogotovo aka je to učinjeno zbog grube nepažnje, može poprimiti i obilježja stegovnog djela te rezultirati i stegovnom odgovornošću prema odredbama Zakona o državnom sudbenom vijeću. Formalno pravno gledano čak da se Turudića i procesuira kao suca pitanje je bi li ovakvo kršenje Kodeksa imalo konkretne posljedice i u smislu prestanka obnašanja dužnosti ili nekog vida upozorenja. O tome će odlučivati struka vođena temeljnim načelom sudačke prakse, a to je da sudac nikada ne smije učiniti išta što može naštetiti ugledu njegove profesije. Politički ključnim smatram da je indikativno što je sad ili tek sad i sudačka profesija ustala protiv Turudićeva imenovanja, što pokazuje da je Plenković ne samo politički ranjen nego da je na koljenima i da se njegova politička priča bliži kraju. Ta je njegova slabost sad jasno opipljiva pa se ohrabruje sve više društvenih aktera koji su dosad šutke prelazili preko brojnih korupcijskih i inih afera ove vlasti - reče Marija Selak Raspudić (Most) uz dodatak: "Ovo je javna pljuska struke Andreju Plenkoviću:"

Htjeli smo i od Darija Hrebaka (HSLS), kao predstavnika vladajuće koalicije, dobiti komentar, no iako smo mu rekli o čemu se radi i iako je obećao da će se javiti, to na kraju nije učinio.