Belgija i dalje traži ekstremnog desničara koji je prijetio državnom vrhu, uključili se i susjedi

Potraga za odbjeglim belgijskim vojnikom koji je zaprijetio glavnom državnom virologu i vjerojatno je sklon ekstremnim desničarima, u subotu je ušla u peti dan bez rezultata.

Snage sigurnosti noćas su pretraživale 10 domova osoba koje se smatraju bliskima osumnjičeniku, stoji u izjavi javnog tužitelja.

Po pisanju belgijskih novina 46-godišnji vojnik Jurgen Conings nestao je u ponedjeljak iz svojeg doma u općini Dilsen-Stokkem na granici s Nizozemskom.

Foto: Federal police/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL An undated handout picture of Jurgen Conings An undated handout picture of Jurgen Conings obtained on May 19, 2021. Federal Police/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT FEDERAL POLICE

Vlasti vjeruju da je naoružan i upozoravaju da možda kani naškoditi brojnim institucijama i osobama, među kojima je i glavni državni virolog.

Javnost je upozorena da ne prilazi muškarcu koji se nalazi na državnome popisu terorista.

U utorak ujutro policija je pronašla vozilo koje je koristio bjegunac, a u njemu su otkrivena četiri protutenkovska raketna bacača i streljivo.

U potragu, koja je u tijeku u području Limburga na granici s Nizozemskom, uključene su njemačka i nizozemska policija, izvijestila je televizijska kuća VRT.

U četvrtak je za slučaj pokušaja ubojstva i kršenje zakona o posjedovanju oružja povezanog s terorizmom imenovan sudac specijaliziran za pitanja terorizma.

