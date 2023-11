Bečanin iz zatvora naručio dijamante vrijedne 2,5 milijuna eura i zrakoplov

Gotovo za ne povjerovati, da je takvo što uopće moguće u Austriji, piše danas austrijski dnevni list “Österreich” u svom izvješću pod nadnaslovom “Deal godine” i naslovom “Zatvorenik naručio dijamante za 2,5 milijuna eura”. Kao uvod u ovaj “suludi deal godine”, list navodi kako se je danas na Bečkom pokrajinskom sudu pred sucem pojavio 40-godišnji Bečanin, navodno “Bitcoin-milijunaš (s pivskim trbuhom, jeansom i Vitage sakoom)”, koji je 2021. godine bio osuđen na trogodišnju zatvorsku kaznu zbog teške prijevare, zbog sumnje u nove prevarantske radnje.

Kratko prije Božića 2021. godine Bečanin je iz zatvora poslao e-mail jednom od bečkih draguljara, u kojem je izrazio svoj interes za kupnju dijamanata u vrijednosti od 2,5 milijuna eura. Kako zatvorenik od draguljara dugo nije ništa čuo ponovio je u listopadu 2022. godine svoj e-mail, u kojem se je opravdavao navodnim problemima u njegovoj tvrtki u Londonu, zbog kojih se nije imao vremena baviti s dijamantima. Uz opasku, kako je sada spreman finalizirati taj posao “težak” 2,5 milijuna eura.

“Nekoliko tjedana kasnije, kada je dobio slobodan izlaz iz zatvora, 40-godišnji zatvorenik je tu priliku iskoristio da ode do draguljara, gdje je pritom izabrao, kako je kasnije rekao sucu, dva dijamanta za svoju “prijateljicu Ellu”. No, kako nije imao novaca kod sebe, posao je brzo propao, piše Österreich. List u nastavku ističe, kako je više nego čudno da kod sudskog procesa nitko nije pitao kako je uopće moguća takova komunikacija i lopovluk iz zatvorske ćelije.

No, to nije sve! Mjesec dana kasnije, dakle u studenome 2022. godine Bečanin je iz zatvora poslao narudžbu za vožnju preko vikenda luksuznim privatnim zrakoplovom do Luxemburga i natrag. Avio-uslugu od 77.000 eura nije realizirao, jer je još sjedio u zatvoru, niti ju je platio. Iza rešetaka je bio sve do travnja ove godine, kada je odslužio trogodišnju zatvorsku kaznu.

POVEZANI ČLANCI:

Od tada, 40-godišnjak se ponovno nalazi u zatvoru. Ovaj put u istražnom zatvoru Bečkog pokrajinskog suda, zbog prethodno navedenih prevarantskih radnji. Bečanin je na ročištu suca uvjeravao da nikoga nije htio prevariti i da je, kako posao s dijamantima tako i let zrakoplovom htio realizirati, ali nije uspio zbog problema sa svojim bankovnim računom u Litvi. Suđenje ovom snalažljivom, ali očito nepopravljivom bečkom prevarantu, odgođeno je za 27. studeni ove godine. I to zbog saslušanja svjedoka, piše Österreich.

>> VIDEO Polarna svjetlost snimljena sa Sljemena