BBC: Britansku vladu napušta arhitekt Brexita Cummings

Dominic Cummings, viši savjetnik Borisa Johnsona i arhitekt Brexita, napustit će britansku vladu do kraja godine. Tako je zaključio BBC, navodeći Cummingsovu izjavu. On je u komentaru na ovotjedna nagađanja BBC-ju rekao da su “glasine prema kojima on prijeti ostavkom izmišljene”.

No zatim je dodao da se njegova pozicija nije promijenila od siječanjskog bloga, kada je rekao da želi postati “uvelike suvišnim” do kraja 2020. godine. A onda je njegov odlazak potvrdio i visoki izvor iz Downing Streeta rekavši da Cummingsa neće biti u britanskoj vladi do Božića.

BBC navodi da je njegov odlazak neupitno uvelike ubrzan zbog turbulencija u Downing Streetu broj 10 posljednjih dana. U to treba ubrojiti i odstupanje Leeja Caina, vladina glasnogovornika i Cummingsova saveznika, što dokazuje da ima napetosti u kabinetu. Cainov odlazak znakovit je jer je riječ o čovjeku koji je bio Cummingsov najbliži savjetnik iz vremena referenduma o izlasku Velike Britanije iz Europske Unije.

Kako BBC navodi, Cummings je navodno prijetio i svojom ostavkom nakon što je otišao Cain, no to je sada okrenuo sjetivši se siječanjskog posta na svojem blogu. Prema procjeni analitičara koji pomnije prate zbivanja u Johnsonovu kabinetu i oko njega, Cummings radije odlazi sam nego da bude otpušten jer je i Boris Johnson shvatio da je ekipa koja je izgurala Brexit u njegov kabinet stupila samo zbog ostvarenja osobne koristi.

BBC-jeva analitičarka navodi kako joj je jedan član kabineta rekao da je Cummingsov odlazak “blagoslov”, a da mnogi konzervativci raspad njegove ekipe vide kao šansu za resetiranje stranke. Ima, međutim, i onih koji podsjećaju da je Johnson upravo zbog Cummingsa ostvario premoćnu većinu u parlamentu pa bi bila pogreška olako ga se riješiti.