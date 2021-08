Bartulica se javio ispred Thompsonove kuće: 'Ovo nema opravdanja, dajem mu punu podršku'

U četvrtak je na splitskom Žnjanu intervenirala policija koju je pozvala Thompsonova supruga nakon što su je uznemirena djeca nazvala i ispričala kako se po dvorištu kreću ljudi s kamerom. To je bila RTL-ova ekipa predvođena istraživačkom novinarkom Dankom Derifaj koja je u pratnji predstavnika stanara Branka Miodraga snimala prilog s lica mjesta o sudskim sporovima koje protiv svojih susjeda vodi Marko Perković Thompson.

Podršku pjevaču, nakon, kako kaže, ovakve šokantne snimke koja je izašla dao je član Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica. Na Facebooku je objavio snimku.

"Javljam se ispod splitskog Žnjana, tu ispred kuće pjevača Marka Perkovića Thompsona i to radi nečega što sam jutros vidio, dakle snimku koja se nalazi na internetu na kojoj se vidi kako je jučer na njegov posjed upali novinari s RTL-a zajedno s jednim susjedom i to me prilično šokiralo. Stoga, ne samo što mu je povrijeđeno privatno vlasništvo nego su djeca bila šokirana vidjevši tamo strane osobe koje šeću po njihovom dvorištu i oko bazena. Ovdje su prekršena temeljna prava i mislim da nas sve to treba šokirati", kazao je Bartulica u snimci dodajući da se nada da će nadležne institucije učiniti što treba. "Ovo nema opravdanja i izražavam ovim putem punu podršku Thompsonu", kazao je Bartulica.

"Dugo nisam vidio ovako nešto - novinari ulaze i šetaju po privatnom posjedu bez odobrenja! Djeca sama kod kuće! Zamislite kako biste se osjećali da se radilo o Vašem domu?", napisao je Bartulica u statusu.