DONOSIMO REAKCIJE

Banožić odobrio prijevoz biskupa vojnim brodom s Hvara u Split: 'Nije bilo druge linije, morali su stići na krizme'

Predsjednik države Zoran Milanović u jeku svađe s ministrom obrane Marijem Banožićem više je puta kazao kako se vojni resursi koriste u privatne svrhe. Kazao je kako se “dižu topovnjače i patrolni brodovi, i to za nevojne svrhe, čija upotreba, kazao je, košta 15-20 tisuća kuna po satu plovidbe”. – Vidjet ćemo kako se to selektivno nekome daje, a nekome ne, pa ćemo razgovarati je li to kazneno djelo – kazao je Milanović.