Banožić o istupu Milanovića: 'Očekujem da se predsjednik urazumi i prihvati kandidata'

Stigle su prve reakcije na istup predsjednika Zorana Milanovića koji je putem televizijskog obraćanja upozorio kako VSOA-u želi HDZ staviti pod svoju stranačku kontrolu. U jeku isteka mandata sadašnjem ravnatelju Ivici Kinderu za kojeg još nije pronađen nasljednik, za RTL je ministar Mario Banožić poručio kako ''očekuje da se predsjednik urazumi''.

- Vidimo da je ovo čitana izjava, koju je vjerojatno netko napisao iz PR tima, da je predsjednik morao dati samostalnu izjavu imali bi uvrede kao što je to bilo zadnji put. HDZ nema namjeru nikoga politizirati, pogotovo ne vojsku, što vidimo jasno iz proračuna i financijskog okvira koje Vlada ulaže u Hrvatsku vojsku nakon što je ona godinama bila zapuštena - mišljenja je Banožić.

- Dovodi se prije svega u pitanje slabosti VSOA-e u ovim izazovnim vremenima. Očekujem da se predsjednik urazumi i posluša svoje savjetnike koje znam da mu govore dobro, da prihvati predloženog kandidata. Pitajte Ured predsjednika zašto pet mjeseci ignorira ovaj problem, s druge strane nikada nisam radio nešto što je izvan zakona tako i ovi prijedlozi koji dolaze su temeljeni prije svega na zakonima - dodao je ministar obrane.

Dodao je i kako je spreman Milanoviću pismeno obrazložiti ''temeljem kojih članaka, kojih zakona, postoje određene ovlasti''. - Neka ide na Ustavni sud, ako nisam u pravu - zaključio je Banožić.

Istup je komentirao i predsjednik Saborskog Odbora za obranu iz redova Socijaldemokrata Franko Vidović.

- Ako je HDZ doista krenuo putem da će sutra gospodin Banožić kao ministar obrane imenovati nekakvog V.D.-a koji će obavljati poslove, prvo to nije utemeljeno u zakonu, a drugo to je grubo, ful grubo zadiranje u ovlasti predsjednika, pa i zadiranje u demokratski sustav. U Ustavu jasno piše tko imenuje ravnatelje obavještajnih zajednica. Piše vam u zakonu tko ravnatelje i na čiji prijedlog. To je grubo zadiranje, što će to polučiti kao rezultat, što želimo, da SOA bude stranačka - poručio je.

