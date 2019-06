Bandić o zahtjevu za smjenu Divjak: Na potezu je Plenković

Zagrebački gradonačelnik i predsjednik Stranke rada i solidarnosti Milan Bandić izjavio je u srijedu da je za njega priča o prikupljanju potpisa Kluba zastupnika njegove stranke za smjenu ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak završena, a sada je na potezu premijer Andrej Plenković.

Odgovarajući na pitanja novinara tijekom manifestacije "Tjedan udruga 2019.", Bandić je ustvrdio kako nije "dao naredbu" Klubu zastupnika svoje stranke za prikupljanje potpisa za opoziv ministrice Divjak, koju optužuje da krši zakon i da je nabavljala tablete za "Školu za život" po dvostruko skupljoj cijeni, već će o tome Klub samostalno odlučiti.

"To je poruka hrvatskoj javnosti. Onaj tko krši zakon, tko nabavlja duplo skuplje tablete ne može imati povjerenje Stranke rada i solidarnosti. Za mene je ta priča završena, na potezu je premijer", poručio je Bandić.

Upitan je li o zahtjevu za smjenom Divjak razgovarao s Plenkovićem, Bandić je odgovorio kako se o tome ne razgovara. "O poštivanju zakona se ne razgovara s premijerom i predsjednikom Sabora, to je pitanje ne samo moralno, nego i na rubu kaznenog. A to nije moj problem, nego njihov", poručio je Bandić.

Također je odbacio tezu da mu zbog napada na Divjak HNS-ov ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar "uzvraća udarac" inzistirajući na inspekcijskom nadzoru sigurnosti na zagrebačkim mostovima, rekavši da Štromar "nije nikad napravio ni jedan most, on se u to ne razumije".

"Kada oni naprave mostova koliko gradonačelnik Bandić, onda ću ja s njima moći relevantno razgovarati", rekao je zagrebački gradonačelnik te na novinarsku tvrdnju da je ispod mosta na Savi zaista loše stanje ustvrdio kako je to "umjetnički dojam" novinarke koja je to rekla.