Baki pomogao u samoubojstvu: 'Nisam kriv. Prisilila me da joj kupim solnu kiselinu'

Za pomaganje u samoubojstvu optužen je D.Š. (45), protiv kojeg je optužnicu podiglo Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima, a postupak protiv njega bi se trebao voditi na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu. Tužiteljstvo za njega traži uvjetnu kaznu od sedam mjeseci zatvora uz rok kušnje od godinu dana.

Prema optužnici, tereti ga se da je 26. studenog 2017. u Zagrebu, na zamolbu svoje bake B.M. otišao u trgovinu i kupio solnu kiselinu. Kada se vratio iz trgovine, napravio je mješavinu tekućine nepoznatog sredstva i klorovodične kiseline. Sve je to stavio u bočicu na kojoj je bio natpis, "Aethanolum dilutum“, a potom je tu bočicu sakrio u ormar. Baki je kazao gdje se bočica nalazi jer je znao da se ona želi ubiti. Ona je, prema optužnici, sljedeći dan doista popila to što je bilo u bočici, uslijed čega je zadobila teške korozivne ozljede jednjaka, želudca, dvanaesnika i silaznog dijela debelog crijeva, a bila joj je i teško ozlijeđena jetra. Prevezena je u KBC Zagreb gdje je od zadobivenih ozljeda i preminula 28. studenog 2017.

Kako je došlo do toga da baki pomogne u samoubojstvu ispričao je D.Š., koji je naveo da se ne osjeća krivim.

- Tog dana kada je ona popila klorovodičnu kiselinu, nisam bio kod kuće. No baka me je u više navrata molila da joj kupim solnu kiselinu jer se željela ubiti. Patila je za sinom koji je ranije preminuo. Ja sam je odbijao, no nakon što me je opetovano tražila da joj kupim solnu kiselinu, kupio sam joj varikinu. No ona me opet više puta molila da joj kupim solnu kiselinu, pa sam na koncu popustio. Kupio sam je u trgovinu blizu kuće u kojoj smo živjeli, no ne sjećam se točno kada. Kada sam se vratio kući, baka je hodala za mnom i tražila da joj dam tu bocu kako bi popila tekućinu. Govorila je da zna što će time napraviti. Prisilila me da joj to kupim, a nisam vjerovao da će to učiniti. Osim toga, svima u kući je govorila da će se ubiti - kazao je D.Š. u svojoj obrani.

Kada je shvatio da je baka uistinu popila solnu kiselinu, kazao je ukućanima da joj je on to kupio, a oni su ga prijavili policiji. Tijekom istrage su svi ispitani te su naveli kako je baka bila depresivna, a depresija se pojačala nakon smrti njezinog sina. Potvrdili su da im je govorila da se želi ubiti, no nitko od ukućana nije vjerovao da će to doista učiniti. Kazali su i kako su bili šokirani kada im je D.Š. kazao da je on bio taj koji je baki kupio solnu kiselinu. Osim što su o tome izvijestili policiju, izvijestili su i liječnika koji ju je zaprimio u bolnicu. Taj je liječnik također ispitan tijekom istrage, a provedena su i vještačenja kako bi se ustanovio točan uzrok smrti B.M..

Iz tih vještačenja proizlazi, navodi se u optužnici, da je B.M. umrla nasilnom smrću uslijed trovanja korozivnom tekućinom. Inače, neki svjedoci su za D.Š. kazali da je ograničenih intelektualnih sposobnosti, te su kazali i da ima zdravstvenih problema zbog kojih pije lijekove. No opisali su ga i kao osobu s kojom nije problema te su naveli da vjeruju kako je to za što je sada optužen napravio zato jer ga je baka na to prisilila.