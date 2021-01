Baka Stana: Praščići mi umiru od zime, ali ih ne dam zakupcima

Stani Bjelajac u Majskim Poljanama u potresu je uništena kuća, a svinjac od kojeg je živjela i ona i njezina obitelj podnio je tešku štetu. Danas tamo više nema svinja, a prijatelji nastoje pomoći joj da spasi ono što se spasiti da.

- Moje svinje su uvijek bile na toplom. Moj sin pripremi drva da imamo za nas za grijanje, ali i za svinje. Međutim, sad je sve katastrofa, nemam im gdje staviti peć. Imam peć koja je spašena, ali je nemam gdje staviti - ispričala je Stana za 24sata, koja osim svinja ima samo još koke.

Lošu situaciju u kojoj su se našli mnogi OPG-ovi nakon vala potresa koji je pogodio Sisačko-Moslavačku županiju nastoje iskoristiti zakupci. Oni za male novce otkupljuju preostalu stoku i životinje, a dolazili su i kod nje.

- Bili su kod mene i pitali imam li svinja za prodati. Odmah sam rekla da me to ne zanima, neće nitko uživat' na mojoj muci. Radije bih da ih uzme priroda nego da se netko bogati na mojim svinjama. Ja ne želim prodavati moje krmače, a hoću li uspjeti održati moj OPG i što će s njim biti, to ne znam - kaže.

Navodi kako ulaganje u OPG nije bilo veliko jer je ranije imala struju i vodu, ali sad je sve nestalo.

- Moj sin je ovo jako volio i želio i zbog njega ne mogu ovo pustiti. Mene kad nazovu unuke samo me pitaju 'Bako, jesi li dala gicama jesti?' - ispričala je Stana koja nikako ne može napustiti svoje imanje.

No, unatoč svojoj velikoj ljubavi prema životinjama, kaže da prvo treba pomoći ljudima.

- Nemam televiziju ni radio, ali čujem da je još jako puno ljudi na golom polju, a počeo je padati snijeg. Ako ne bude druge, kupit ću druge životinje, ali ljudi su sad na otvorenom, nemaju gdje, njima treba pomoći - nastavlja Stana koja ne zna kako će obnoviti svoj OPG koji joj je bio glavni izvor zarade.

- Samo znam da bez toga ne mogu živjeti. Moja snaha ima malu mirovinu, mirovinu i dječji doplatak zajedno 2200 kuna. Nas četvero ne možemo od toga živjeti. Ja sam sad dobila mirovinu od muža, ali to je ništa. Da nam nije sina...