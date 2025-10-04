Babiš vodi na češkim izborima, ali teško da će osvojiti većinu

Stranka ANO bivšeg premijera Andreja Babiša je u vodstvu na češkim parlamentarnim izborima u subotu, nakon što su prebrojani glasovi iz 74 posto biračkih jedinica, pokazuju podaci statističkog ureda, ali teško da će osvojiti većinu. Prema djelomičnim rezultatima, ANO je osvojio 37 posto glasova, ispred koalicije desnog centra SPOLU premijera Petra Fiale s 21,5 posto. Šest stranaka prešlo je prag od 5 posto za osvajanje mjesta u donjem domu parlamenta od 200 zastupnika. No, prvi rezultati obično dolaze iz manjih okruga gdje su u prošlosti ANO i druge oporbene stranke bile jače, dok SPOLU bolje prolazi u većim gradovima gdje je potrebno više vremena za prebrojavanje.

Ako Babiš osvoji dovoljno glasova za formiranje vlade, ojačao bi populistički, antiimigracijski tabor u Europi i smanjio češku podršku Ukrajini. Babiš je saveznik mađarskog čelnika Viktora Orbana i udružio se s nizom krajnje desnih stranaka u skupini Domoljubi za Europu u Europskom parlamentu kako bi osporio glavni smjer europskih politika, uključujući odustajanje od fosilnih goriva. Babiš, koji je vodio vladu lijevog centra od 2017. do 2021., rekao je da cilja na jednostranačku vladu. Trenutni rezultati pokazuju da ANO neće osvojiti većinu, pa će ključ za formiranje vlade biti kako će proći ostale stranke. ANO isključuje sporazum sa sadašnjim vladajućim strankama i liberalnim Piratima, koji su bili dio vlade do prošle godine.

To znači da će se možda morati obratiti za podršku stranci "Motoristi za sebe", koja se protivi postupnom ukidanju automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem u Europskoj uniji, ali moguće i krajnje lijevoj stranci Stacilo (Dosta!) i krajnje desnoj stranci Sloboda i direktna demokracija (SPD) koje su protueuropske i protivne NATO-u.

Babiš pak odbacuje bilo kakve ideje o izlasku zemlje iz EU-a i NATO-a. Kada je Babiš, sedmi najbogatiji Čeh po Forbesu, bio na vlasti između 2017. i 2021., protivio se Zelenom planu i politici EU o azilu, ali je ostao lojalan član dvadesetsedmorice. U međuvremenu se pridružio suverenističkom taboru.