Avu zezaju zbog pišljivih 50 potpisa?! Kad je čuo njen problem, uskočio joj je Pernar i ponudio svoj višak

Subota, 23. ožujak

Popularni Ivan Turudić, glavni državni odvjetnik RH i žrtva atentata za kojeg se ne zna kada se i gdje dogodio, ali je istraga u tijeku, izazvao je ovacije, u javnosti u kojoj i inače visoko kotira, odbijanjem blindiranog automobila i službene pratnje tjelohranitelja. Rekao je da se boji suda samo svoje partije i da se ne plaši atentatora, pogotovo ne prvoosumnjičenog Zorana Milanovića, jer, kako kaže, “u njegovoj ruci nijedna puška neće biti ubojita, jer ne zna rukovati vatrenim oružjem”. Neslužbeno doznajemo da je Nesalomljivi Ivan odbio tjelohranitelje, jer mnogi njegovi prijatelji preferiraju druženja u četiri oka.

Nedjelja 24. ožujak

Drama u stanu predsjednika, riječnog pravednika, Zorana Milanovića. Susjede je usred noći probudila svađa supružnika, a susjed Jakov novinarima je ispričao da nije mogao oka sklopiti i da je pozvao policiju, jer mu je dosta noćnih rasprava na temu ostavke. Naime, izgleda da se Zoka danima bori s pitanjem treba li dati ostavku i da on zapravo želi, ali mu supruga ne dozvoljava. Treba i nju razumjeti. Što ako da ostavku, a izgubi izbore? Navodno je Sanja cijelu noć na njega vikala da zna li on uopće koliku ratu kredita imaju, da od čega će živjeti, da je li on normalan, da je li svjestan da u životu nikada ništa nije radio osim diplomatskog i političkog palamuđenja i sve tako po njemu. Ipak, kada je policija došla, sve se smirilo. Pozornik Krešo, zamolio je gospođu da se stiša, ona je rekla da hoće i da se ne brinu, jer je ponovo uspostavljena mirna kohabitacija.

>> FOTO Milanovićev život u slikama - od malih nogu do političke karijere

Ponedjeljak, 25. ožujak

Svjetska zdravstvena organizacija na svom je redovnom zasjedanju nakon svjedočenja Boleta Topa u nepravednom procesu protiv sanjara i lutalice Zdravka Mamića upozorila na medicinski fenomen koji su uočili kod isluženih hrvatskih nogoloptača. Naime, uočeno je da se ni Balaban, ni Modrić, ni Pranjić, ni mnogi drugi ne sjećaju niti jedne kriminalne radnje svog mentora i suvlasnika njihovih nogu, Maminja, nego se čak ne sjećaju da su o njegovim kriminalnim radnjama svjedočili nadugo i naširoko, dok im je jezik bio brži od pameti, tijekom istrage. Na suđenju, amnezija. Sinkopa, Demencija. Tako se Bole Top ne sjeća da je od transfera u Aston Villu primio od Maminja tričavih milijunčić eura na ruke i da je, doduše, na potvrdama njegov potpis, ali se ne sjeća potpisivanja, ni potvrda, ni love. Čak se ne sjeća nizašto je u istraži potvrdio da je dobio lovu i da se sjeća potpisa i potvrda. I on je, kao i Pranjić, odveden hitno na psihijatriju, jer je očito da momku nije dobro. WHO je naložio hrvatskim liječnicima da hitno nađu način da se spasi mentalno zdravlje naših nogometnih umirovljenika.

Utorak, 26. ožujak

Predsjednik svih građana, osim HDZ-ovaca, riječni pravednik Zoka, čiji je premijerski mandat obilježila borba za malog čovjeka, napao je zlog Plenkija koji guši našu domovinu inflacijom pohlepe, pogodujući zlim stranim trgovačkim lancima čime uništava naše poljoprivrednike, radnike i seljake i poštenu inteligenciju, ratare i pastire u frulicu kad zasviraju. Oholi Plenki, umjesto da obeća da će nacionalizirati trgovačku mrežu, odbio je navode optužnice i vlasniku start up-a Rijeke pravde odgovorio da je kršitelj Ustava koji se krije iza predsjedničke uloge i da širi vulgarnost, divljaštvo i primitivizam, dok on nudi pouzdanost i mir. Zoka mu je ponudio da izađe na ferku i da to riješe jednom zauvijek. Plenki je rekao da može, ali samo ako će suditi Miroslav Šeparović ili Vladimir Šeks.

POVEZANI ČLANCI:

Srijeda, 27. ožujak

Strašan incident u Trogiru! Zlostavljač u ulozi profesora trogirske osnovne škole, ničim izazvan, usred nastave je prišao nevinom, razigranom i veselom djetetu koje je, dok je on davio nastavnim planom i programom, malo surfalo po internetu i oduzeo joj mobitel iz ruke. Dijete je palo u šok, jer od rođenja nikada nije ispustilo mobitel iz ruke duže od deset minuta, a profesor je nastavio predavati kao da se ništa nije dogodilo. Srećom, netko od učenika obavijestio je ponosnog tatu od žrtve, pa je nesretni čovjek, dotrčao u školu i napravio ono što bi svatko od nas napravio da mu netko muči dijete – udario je zlostavljača šakom u glavu! Nakon što se pročulo za incident, u organizaciji njemačkog Hrvatskog telekoma, ispred škole je organiziran prosvjed pod nazivom “Da se ne ponovi, oprostiti, ali ne zaboraviti”, na kojem su se okupili roditelji zatraživši sankcije za teroristu i slobodno korištenje mobitela tijekom nastave.

Četvrtak, 28. ožujak

Pripadnici osiguranja predsjedničkih dvora iznenadili su se kada su na rampi ugledali nenajavljenog Zokinog frenda, Milu i prijateljske Banja Luke. “Kojim dobrom, Mile, upitao ga je Zoka, na što mi je nepočešljani, blago zapušteni i vidno neispavani jaran odgovorio “da je dobro, nije, moj Zorane”. Zoka ga je odmah pustio u rezidenciju gdje mu se Mile požalio da mu je američka imperijalistička banda blokirala svu imovinu i da su mu banke zamrznule sve kartice i da nema “leba da jede”. U svom potresnom svjedočanstvu Zokinoj je pozornosti prinio da je iz Banja Luke došao Flixbusom i da je od kolodvora pješačio, jer nema ni za taksi, pa je zamolio Zoku da mu posudi nešto love dok se ne snađe, Zoka je tada pokazao širinu svog humanitarnog potencijala i tutnuo Mili u ruke 2000 eura. “Vratit ćeš kada budeš imao, ne vozi brigu”, rekao je Mili koji se rasplakao od ganuća i obećao Zoki posebnu nagradu Republike Srpske za humanitarni rad. Nagrada “Prvi kada je trebalo” bit će dodijeljena Zoki čim ga put nanese u Banja Luku.

>> VIDEO Plenković o HDZ-ovim europarlamentancima: 'Europska vlada je naša vlada'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Petak, 29. ožujak

Ugledna profesorica latinskog i regionalne starletistike, Ava Karabatić, politički nevina poput rose, ušetala je u Hrvatski sabor u pratnji tate i prijatelja i predala listu za kandidaturu. Kroničari su zabilježili da je uvijek primjereno obučena i decentna Ava ovoga puta šljokičastu tuniku i bijelu krznenu bundicu bez rukava. Ikona stila, navodi se, bila je, kao i uvijek besprijekorno našminkana dok je predavala listu. I onda se tamo našao neki kreten iz DIP-a koji je prebrojao njene potpise i fiškalski dosadno procijedio da Avi nedostaje 50 potpisa. HDZ-ovci kradu, Zoki krši duh Ustava, a Avu zezaju zbog pišljivih 50 potpisa!? Kada je čuo za njen problem, Avi je uskočio Ivan Pernar, ponudivši joj svojih 50 potpisa viška. Pernar je rekao da je odlučio pomoći Avi kada je čuo da će se boriti za nasilje nad ženama, što je Ava naglasila kao jednu od glavnih odrednica svoje politike. Otrijeznimo se! Ave, Ava!