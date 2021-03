Autobusni prijevoznici traže ugovore na sedam godina i sufinanciranje

Prijevoznici okupljeni u HUPovoj Koordinaciji javnolinijskog prijevoza putnika jučer su prozvali Vladu da ne provodi vlastite zakone. Naveli su da prijevoznici, vozeći na nerentabilnim županijskim i međužupanijskim linijama do 100 kilometara, sprečavaju kolaps sustava jer nemaju sklopljene ugovore o javnim uslugama. U HUP-u podsjećaju da je prošlo više od tri godine od donošenja Zakona o prijevozu u cestovnom prometu te dvije godine od donošenja Pravilnika o obavljanju javnolinijskog prijevoza putnika, ali ugovori o javnim uslugama s prijevoznicima još nisu sklopljeni.

Primjeri drugih članica EU

– Prijevoznici obavljaju 80 posto županijskog prijevoza, a kontinuirani izostanak sufinanciranja nerentabilnih linija putem ugovora o javnoj usluzi ugrožava prije svega socijalna prava građana u manjim, ruralnim dijelovima zemlje. Radi se o više od 200.000 putnika koje pokrivaju javnolinijski prijevoznici – poručio je Hrvoje Meštrović, predsjednik Koordinacije.

Usto, naveo je, ugroženo je i 7000 radnih mjesta. U HUP-u traže da se ugovori o javnoj usluzi sklope temeljem stečenih prava na sedam godina. Sad je predviđeno da to bude na dvije godine, a onda bi se raspisali javni natječaji. Na Koordinaciji smatraju da to nije dobro rješenje jer je to prekratak rok za pripremu i provedbu natječaja. Usto, smatraju da imaju pravo na sedmogodišnje ugovore kako bi se mogli pripremiti za javne natječaje kad se oni raspišu. Tako bi se, vele, mogli zadužiti i nabaviti nove autobuse i spremni bi dočekali javne natječaje. Naveli su pritom i primjere nekih drugih članica EU koje su tako postupile prema svojim prijevoznicima.

Ispod 5 kn/km nerealno

U Koordinaciji su naveli podatak da javnolinijski prijevoznici pokrivaju 61,5 milijuna kilometara, a traže da im se pri tome prizna trošak od 1,5 eura po kilometru odnosno oko 11,10 kuna. Na godišnjoj razini to bi značilo oko 690 milijuna kn, a od toga bi država dala 420 milijuna kuna. Ostatak bi pokrile općine i županije te prihodi od prodaje karata. No u Koordinaciji ističu da se pri tome ne može ostvariti ekstraprofit jer se tim novcem pokrivaju isključivo troškovi prijevoznika koji se moraju točno prikazivati i dokazati.

U HUP-u ističu da nisu protiv javnih natječaja, smatraju da sad ionako nema vremena da se oni provedu, te da samo žele dobiti prijelazno razdoblje od sedam godina do njihove provedbe. No na javnim natječajima se već traže prijevoznici za osnovnoškolce, a cijene su daleko ispod 11,10 kuna po kilometru. Čak su i ispod pet kuna po kilometru. U HUP-ovoj koordinaciji smatraju da su to nerealne cijene i da neki prijevoznici time namjerno kanibaliziraju tržište.

