Austrija donosi paket mjera za učinkovitiju zaštitu djecu od sve češćeg seksualnog zlostavljanja

Nakon brojnih afera seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u austrijskim školama, dječjim vrtićima i udrugama, otkrivenih u posljednje vrijeme u Austriji, te nedavno pronađenih čak 58.000 pornografskih sadržaja s maloljetnicima na mobitelima, laptopu, 13 tvrdih diskova i drugim nosačima slike i tona u vlasništvu popularnog glumca bečkog Burgtheatra Floriana Teichtmeistera, austrijska Vlada je promptno reagirala i danas u Beču na konferenciji za medije predstavila novi Paket mjera za učinkovitiju zaštitu djece od seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja. Koje je, kako pišu domaći mediji, poprimilo “zabrinjavajuće razmjere”.

Nove mjere, koje sadrže preventivne, zaštitne i kaznenopravne aspekte s znatno strožim kaznama u borbi protiv svih oblika seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece, te poseban mehanizam praćenja, predstavili su ministrica za obitelj, žene i integraciju Sussane Raab, ministrica pravosuđa Alma Zadić, ministar zdravstva, socijalne skrbi zaštite potrošača Johannes Rauch i državna tajnica za mlade Claudia Plakolm.

Govornici su istaknuli kako će zakonodavac uvesti kaznu za posjed ili proizvodnju materijala o seksualnom iskorištavanju i seksualnom zlostavljanju djece, što je novina u kaznenom zakonu. Za počinitelje koji sami “proizvedu” seksualnim iskorištavanjem i zlostavljanjem djece pornografski materijal predložena je zatvorska kazna do pet godina, a ako to zlodjelo počine “eksplicitno” s ciljem da taj materijal dalje šire, morati će iza rešetaka provesti do deset godina.

Kako je rekla ministrica Zadić, kaznene odredbe za posjedovanje pornografskog materijala su stupnjevane ovisno o starosnoj dobi djece. Za porno materijal u kojem su akteri djeca starija od 14 godina zatvorska kazna iznosi do dvije godine, a za djecu mlađu od 14 godina je povećana s dvije na tri godine zatvora.

“Seksualno iskorištavanje i seksualno zlostavljanje djece su najgnjusniji delikti”, rekao je uoči sastanka savezne Vlade austrijski kancelar Karl Nehammer. “Svatko tko počini takovo zlodjelo mora znati da ćemo mi kao društvo konzekventno i oštro postupiti”, poručio je Nehammer.

Ono što je također posebno važno i “veliki je iskorak”, kako su rekli govornici, je da će sve ustanove i organizacije koje rade s djecom kao što su škole, dječju vrtići, domovi, klubovi, udruge itd… morati imati “obvezujuće koncepte za zaštitu djece”, što je potvrdilo i Ministarstvo obrazovanja i znanosti. Time se želi učinkovitije zaštiti djecu, i rizik da budu seksualno zlostavljani, svesti na minimum, tvrde Vladini predstavnici. Uz opasku kako se na drugoj strani odgojiteljima, učiteljima i ostalom pedagoškom osoblju namjerava dati precizne pismene smjernice i upute kako pratiti i što učiniti ako se posumnja u neki slučaj dječjeg zlostavljanja.

Osim toga, nazoćne ministrice, ministar i državna tajnica su najavile i ciljanu kampanju austrijske savezne Vlade u kojoj će se djeci, prilagođeno njihovoj starosnoj dobi, pokušati objasniti što znači iskorištavanje i zlostavljanje i što moraju odmah učiniti ako takovo nešto vide ili osobno dožive. I da se ne smiju zbog toga sramiti, što je, uz sijanje straha i pretnje, najčešći adut na koji zlostavljač računa kod žrtve kada njome manipulira.

Mediji navode kako je seksualnom iskorištavanju i seksualnom zlostavljanju djece, na samo u Austriji nego diljem svijeta doprinijelo i povećano korištenje novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija odnosno društvenih mreža.