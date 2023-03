Oni s imalo socijalne osjetljivosti još nisu probavili odbijanje vladajućih da roditeljima njegovateljima nakon smrti djece država nastavi šest mjeseci plaćati naknadu, a već ih je zatekla nova nesmiljenost prema toj ranjivoj skupini. Prijedlog Zakona o osobnoj asistenciji krajnje restriktivno ide na roditelje njegovatelje: osobnog asistenta ti roditelji mogu dobiti na samo 22 sata mjesečno. To bi bilo 42 i pol minute na dan, kako su to izračunali oporbeni zastupnici, i to samo ako u kućanstvu živi dvoje, dakle ako je roditelj samohran ili ako je u kući više od jednog invalida. Do sada su i roditelji njegovatelji mogli dobiti pomoć asistenta pa je ovdje riječ ne samo o izostanku socijalne osjetljivosti nego i o ukidanju stečenih prava.

Roditelji njegovatelji o svojoj djeci brinu se 24 sata dnevno. To su djeca koja trebaju kisik, hrane se na sondu, koja često ne mogu sama ni popiti čašu vode i kojima cijeli život možda treba mijenjati pelene. Stalno trebaju terapije, teške operacije i često nedostupne rehabilitacije i skupe lijekove. Imaju teška tjelesna, mentalna, a nerijetko istovremeno obje vrste oštećenja, isto tako popraćena različitim poremećajima iz spektra autizma. U velikom broju nikad ne mogu ostati sama. Kako je to, sjetit će se svi koji imaju ili su imali malu bebu. Nad bebom moraju stalno bdjeti, buditi se noću, strepiti ako se prehladi, a na nekoliko mjeseci biti isključeni iz društvenog života. No zdrava beba odraste. Dijete s ovakvim teškim zdravstvenim problemima ostaje zauvijek dijete, a njegovi roditelji isključivo njegovatelji. Ne mogu raditi, a o kinu, sportu ili izlascima mogu samo sanjati. Sjetimo se kako željno čekamo vikend nakon napornog tjedna. Njima nema takvog vikenda. Nemaju ni godišnji odmor, ali ni bolovanje ako se razbole. I sve to za 4000 kuna mjesečne naknade. Prema ovakvom prijedlogu zakona, neće moći ni liječniku otići.

Znamo da nismo bogata država. Ali to se, recimo, uopće ne vidi kad se naručuju službeni automobili. Njihovih performansi ne bi se posramile ni daleko bogatije i zapadnije države. To naše siromaštvo tiče se samo običnih građana. Ipak, kao što su se nakon žestokih kritika vladajući predomislili pa najavili naknadu roditeljima njegovateljima još deset mjeseci nakon smrti djeteta, nadamo se da će jednako postupiti i u ovom slučaju.