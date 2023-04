Ante Prkačin napustio Domovinski pokret: Nitko me više tamo ne može zadržati

Domovinski pokret silno se trudi nametnuti se kao opcija koja bi pred iduće parlamentarne izbore trebala okupiti i predvoditi desne političke stranke. Čini se, međutim, da im teško ide sačuvati i ono što već imaju od kadra pa nam je tako njihov zastupnik Ante Prkačin danas potvrdio da je napustio Domovinski pokret i tvrdi kako ga više nitko ne može nagovoriti da se vrati u tu stranku. A razlog je, kako nam je objasnio, to što mu se više puta dogodilo da ga je stranka onemogućila da istupa u ime kluba Domovinskog pokreta.

- Dugo vremena sam to tolerirao iako se često događalo da se pripremim za istup u ime Kluba, da bi mi netko priopćio kako će u ime stranke ipak istupiti netko drugi. Koliko se to često događalo pokazat će statistika, no potvrđujem da sam definitivno otišao iz Domovinskog pokreta i da me nitko više tamo ne može zadržati - rekao nam je Prkačin. Zastupnik najavljuje da će sve pobliže objasniti na konferenciji za novinare ovih dana.

Domovinski pokret je sa svojom koalicijom na parlamentarnim izborima 2020. osvojio čak 16 zastupničkih mandata, no ekipa se počela razilaziti praktički u izbornoj noći da bi ih nakon današnjeg Prkačinovog odlaska u klubu ostalo svega 6.

