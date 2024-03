ANKETA Koji vam je najbolji spomenik ili bista Franje Tuđmana diljem Hrvatske: Birajte između 25 kandidata

Kada se govori o najznačajnijim ljudima iz duge hrvatske povijesti broj onih koji su napravili nešto je prilično dug. Ima tu znanstvenika, vojnika, umjetnika, sportaša, seljačkih vođa, političara… O mnogima od njih uči se i u školi kako se njihov doprinos ne bi zaboravio ali i kako bi djeca učili kako su se neke stvari zapravo dogodile i tko je „odgovoran“ za njih. U tim nizu prvi hrvatski predsjednik, dr. Franjo Tuđman (1922.-1999.), koji je vodio Hrvatsku do stjecanja neovisnosti svakako je jedna od osoba za koju se može reći da je među onima koji su učinili najviše za Hrvatsku.

Slijedom toga, a poslije njegove smrti, širom Hrvatske su razne ulice, trgovi, šetnice, institucije, mosti, obale, parkovi dobile naziv po prvom hrvatskom predsjedniku. I zračna luka u Zagrebu nosi naziv Franjo Tuđman. Tijekom godina u više gradova i općina izgrađena su i poprsja dr. Franje Tuđmana koja se najčešće nalaze na središnjim gradskim trgovima u središtima gradova ili naselja. Izgrađeno je i više spomenika koji nose naziv po hrvatskom predsjedniku, a kojih također ima širom Hrvatske.

U njihovoj izgradnji sudjelovali su brojni manje ili više poznati umjetnici o čijem gledištu je ovisilo i to kakav je spomenik napravljen. Neki su bolje, a neki lošije napravljeni tako da su neki od njih naišli i na brojne reakcije, pa i kritike, javnosti. Tako imamo one manje spomenike kao i spomenik koji je visok četiri metra. Ima onih gdje on stoji ili pak sjedi, na nekima je visoko podignuo ruke, na nekima su mu ruke prekrižene ili pak spuštene niz tijelo. Imamo i onaj gdje su mu visoko podignute ruke neprirodno isklesane te podsjeća na lego kockice robota.

Stjepan Tuđman, sin Franje Tuđmana, obišao je mnoge od njih te je ranije rekao kako ga se najviše dojmio onaj u Škabrnji za koji je rekao kako je jedino tamo osjetio nešto kada je gledao očev spomenik. Kako god broj spomen poprsja i spomenika dr. Franje Tuđmana raste iz godine u godinu tako da će ta lista biti sve duža.