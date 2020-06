Anarhisti okupirali Seattle, Trump ih izvrijeđao, a gradonačelnica mu poručila: 'Vrati se u bunker'

Možda i najsimboličniju posljedicu prosvjeda i nereda u Sjedinjenim Državama zbog rasizma i policijske brutalnosti američka javnost može gledati u Seattleu. Tamo je skupina prosvjednika zaposjela i zauzela, a kritičari tvrde i okupirala nekoliko gradskih blokova u kojem je uspostavila “autonomni teritorij” u koji ne dopuštaju ulazak policiji.

“Autonomna zona Capitol Hilla” (CHAZ), svojevrsna utopijska komuna kojom navodno upravljaju sami prosvjednici, a neke fotografije pokazuju da sigurnost održavaju naoružani automatskim puškama, uspostavljena je nakon što se policija povukla iz tamošnje postaje u ponedjeljak navečer nakon žestokih sukoba s prosvjednicima.

“Trumpe, vrati se u bunker”

Šest je blokova u gradu od 750 tisuća stanovnika okupirala decentralizirana skupina anarhista koji žele pokazati kako može izgledati Amerika bez policije. Zbog toga je svim policajcima u CHAZ zabranjen ulaz, a gradske su vlasti poštovale zahtjev prosvjednika. Guverner države Washington u kojoj je Seattle Jay Inslee rekao je da je ova akcija prosvjednika “fundamentalno američka i većinom mirna” iako “nedopuštena”.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Gradonačelnica Jenny Durkan smatra da se ne radi o anarhistima nego legitimnim prosvjedima koji žele uspostaviti bolji svijet. Nazvala ih je “patriotima”. No, kako svjedoče njihovi zahtjevi, anarhizam i sentiment protiv same ideje policije dobro opisuju njihovu politiku: traže da gradsko vijeće ukine policiju u Seattleu te da se svim policajcima koji su radili uskrati mirovina. Traže da “odsad do ukidanja policije svi službenici nose kamere na tijelima” te da ne nose oružje ni palice. Zahtijevaju i autonomiju da sami uvedu “sustave za borbu protiv kriminala”, dakle u prijevodu da sami uspostave agencije koje će zamijeniti policiju.

Usto, iako to nema veze s prosvjedima protiv rasizma, žele i određivanje maksimalnih iznosa stanarina u gradu te besplatan fakultet. Prosvjednici koji su zaposjeli šest blokova bez jasno su profiliranog lidera, a najviše je odjeknuo jedan natpis na barikadi kao poruka onima koji ulaze u CHAZ: “Napuštate SAD”. Američki predsjednik Donald Trump nazvao je prosvjednike-okupatore domaćim teroristima te je poručio guverneru i gradonačelnici: “Odmah vratite kontrolu nad svojim gradom. Ako to ne učinite vi, učinit ću ja. Ovo nije igra. Odmah se moraju zaustaviti ovi gadni anarhisti”, upozorio je Trump na Twitteru gradonačelnicu Durkan. Ona mu je odgovorila neka se vrati u svoj bunker referirajući se na to da je sigurnosna služba nedavno Trumpa sklonila u bunker ispod Bijele kuće zbog nereda u Washingtonu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Policija: Kriv je grad

Desnica i ljevica sasvim drugačije interpretiraju CHAZ. Lijevi Washington Post ovako opisuje što se događa u Seattleu: “Lokalci opisuju atmosferu kao susjedski tulum s koncertima i prikazivanjem filmova. Podigli su barikade da auti ne mogu proći. Volonteri daju besplatnu hranu i medicinsku pomoć te odrađuju smjene u noćnoj straži.” Desni Fox News pak donosi sasvim drugačiju priču: “Policija Seattlea dobiva dojave o naoružanim stražarima u kvartu i o poduzetnicima od kojih se traži da plate prosvjednicima ako žele nastaviti poslovati. Šefica policije Seattlea optužila je gradske vlasti za popuštanje pod pritiskom javnosti zbog čega su povukli policiju iz postaje u ponedjeljak što je otvorilo put okupaciji kvarta.”