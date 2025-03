Amerika krenula u proizvodnju 'najubojitije letjelice', Trump se pohvalio: Nikada nije bilo ništa ni blizu tome

Američki predsjednik Donald Trump u petak je Boeingu povjerio unosan ugovor za razvoj i proizvodnju najnaprednijeg borbenog zrakoplova u povijesti američkog ratnog zrakoplovstva, donoseći tvrtki značajan uspjeh u trenutku kada joj je to najpotrebnije. Projekt pod nazivom Next Generation Air Dominance (NGAD) zamijenit će stariji Lockheed Martinov F-22 Raptor novim lovcem s posadom, osmišljenim za zajedničke operacije s bespilotnim letjelicama. Iako su pojedinosti dizajna obavijene velom tajne, očekuje se da će zrakoplov posjedovati stealth tehnologiju, vrhunske senzore, snažne motore i napredne sposobnosti prikrivanja. Trump je najavio da će novi zrakoplov nositi oznaku F-47.

„Najsmrtonosniji dosad, a 47 je divan broj“, izjavio je Trump. „Narjučili smo ih puno. Cijenu vam ne možemo reći“, dodao je tijekom razgovora s novinarima u Ovalnom uredu. Naglasio je i zanimanje saveznika za kupnju zrakoplova, ističući mogućnost buduće izvozne prodaje. „Stalno nas zovu, žele ih i oni“, rekao je.

Trump je F-47 opisao kao „najubojitiju letjelicu ikada stvorenu“, otkrivajući da je jedna verzija već pet godina tajno u fazi testiranja, prema izvješću BBC-a. Umjetnički prikaz uz Trumpa u Bijeloj kući pokazao je tek djelić zrakoplova i dio prednjeg stajnog trapa. „Ništa mu nije ni blizu – od brzine i manevriranja do kapaciteta i nosivosti“, pohvalio se Trump.

Istaknuo je da je broj 47, koji je opisao kao „prekrasan“, odabran od strane vojske. Trump, koji je bio 45., a sada je 47. predsjednik SAD-a, dodao je: „Generali su odlučili o imenu.“ Vijest je odmah podigla dionice Boeinga za 5%, izvijestio je France 24, dok su dionice konkurentskog Lockheed Martina pale za gotovo 6%. Ovom pobjedom Boeing je nadmašio svog rivala, osiguravši ključan posao za budućnost.

🇺🇸 THE F-47 🇺🇸



‘The F-47 will be the most advanced, most capable, most lethal aircraft ever built.’ - @POTUS pic.twitter.com/KqgOknFM8s