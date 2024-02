Američki Senat usvojio paket pomoći od 95 milijardi dolara za Ukrajinu, Izrael i Tajvan

Američki Senat odobrio je dugo očekivani paket pomoći Ukrajini, Izraelu i Tajvanu vrijedan 95 milijardi dolara. Ta se odluka, kako navodi BBC, dogodila nakon višemjesečnih političkih prepirki. Naime, dok su demokrati bili za usvajanje zakona, republikanci su bili podijeljeni i prethodno su ga odbili.

Paket uključuje 60 milijardi dolara za Kijev, 14 milijardi dolara za izraelski rat protiv Hamasa i 10 milijardi dolara za humanitarnu pomoć u zonama sukoba, uključujući Gazu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je zahvalan senatorima što su ga usvojili. "Nama u Ukrajini stalna pomoć SAD-a pomaže u spašavanju ljudskih života od ruskog terora", naveo je Zelenski.

I am grateful to @SenSchumer, @LeaderMcConnell, and every US Senator who has supported continued assistance to Ukraine as we fight for freedom, democracy, and the values we all hold dear.



For us in Ukraine, continued US assistance helps to save human lives from Russian terror.…