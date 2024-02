FOTO Pogledajte što su Rusi izgradili kako bi se zaštitili u Ukrajini: 'Ovo je izuzetno teško probiti'

Rusija je navodno izgradila obrambenu liniju dugu 30-ak kilometara koristeći više od 2.000 željezničkih vagona, prema izvješću Telegram kanala DeepState, čija se procjena temelji na satelitskih snimkama iz okupirane Ukrajine.

Satelitske slike, nastale 10. svibnja 2023. i 6. veljače 2024., pokazuju da su ruske snage izgradile kontinuiranu liniju vagona koja se proteže od Olenivke, južno od grada Donjecka, do Volnovakhe na sjeveru i Mariupola. Izgradnja linije započela je u srpnju 2023. i može se promatrati kao zasebna linija ruske obrane, prema navodima DeepStatea. Iako je teško ocijeniti koliko je struktura učinkovita, dodaje se da bi je bilo teško oštetiti te da je probiti takve prepreke izuzetno teško.

