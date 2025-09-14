'Američka' kulturna revolucija u Londonu

London je ovog vikenda bio pozornica najmasovnijeg prosvjeda u Ujedinjenom Kraljevstvu u posljednjih nekoliko godina. Više od 100.000 ljudi, prema britanskim liberalnim medijima, dok organizatori govore o milijun ljudi, okupilo se u subotu u središtu britanske prijestolnice na antimigrantskom maršu koji je organizirao krajnje desničarski aktivist Tommy Robinson, dok se istodobno oko 5000 ljudi okupilo na protuprosvjedu protiv rasizma, predvođenom pokretom Stand Up Against Racism. Dva potpuno različita pogleda na budućnost Britanije sudarila su se na ulicama grada koji je i sam simbol multikulturalizma, ali i dubokih podjela.

Nastupio i Bannon

Robinsonovi pristaše krenuli su prema Westminsteru, sjedištu britanskog parlamenta, pod sloganom “Ujedinite Kraljevstvo”, noseći britanske zastave i crveno-bijeli križ svetog Jurja. Mnogi su isticali američke i izraelske zastave, dok su pojedini nosili crvene MAGA kape američkog predsjednika Donalda Trumpa, jasno demonstrirajući globalni ideološki savez konzervativne desnice.

Među govornicima bio je i bivši strateg Donalda Trumpa, Steve Bannon. Čuli su se uzvici protiv premijera Keira Starmera i vidjeli transparenti s porukama poput “Vratite nam našu zemlju natrag”, “Pošaljite ih kući”, uz fotografije nedavno ubijenog američkog konzervativca Charlieja Kirka.

S druge strane, protuprosvjednici nosili su poruke jednakosti i solidarnosti, podsjećajući na dugu tradiciju borbe protiv rasizma i fašizma u britanskoj povijesti.

“Znamo da rasizam, nasilje i fašizam nisu novi. Ali, kao što znate, oduvijek smo ih pobjeđivali – i pobijedit ćemo ih opet”, poručila je okupljenima nezavisna zastupnica Diane Abbott.

Američki milijarder Elon Musk putem videoveze obratio se okupljenima na Robinsonovu skupu.

“Postoji nešto lijepo u tome što si Britanac, a ono što ovdje vidim jest uništavanje Britanije, isprva spora erozija, ali brzo rastuća erozija Britanije s masovnom nekontroliranom migracijom”, rekao je Musk.

“Ne možemo čekati još četiri godine, ili kad god sljedeći izbori bili, to je predugo. Nešto se mora učiniti. Parlament se mora raspustiti i moraju se održati novi izbori”, dodao je Musk, otvoreno pozivajući na rušenje aktualne britanske vlade. Time je Musk dodatno učvrstio vezu s Robinsonom, koji ga već godinama opisuje kao jednog od svojih ključnih saveznika. Uz Muska, govorili su i francuski nacionalist Eric Zemmour, kanadski psiholog i aktivist Jordan Peterson te Petr Bystron iz njemačke stranke AfD.

Iako je prva polovica dana protekla mirno, situacija se ubrzo promijenila. Metropolitanska policija, koja je na ulice poslala više od tisuću policajaca uz 500 kolega iz drugih dijelova zemlje, priopćila je da su se njezini službenici suočili s “neprihvatljivim nasiljem”. Na policajce su letjeli predmeti, boce, pa čak i vatromet, dok su pokušavali spriječiti Robinsonove pristaše da probiju kordone i dođu do protuprosvjednika. Na Trafalgar Squareu došlo je do dramatičnog trenutka kada je boca pogodila policijskog konja, prouzročivši pad jahača i životinje. Snimke sukoba prikazivale su policajce kako se koriste palicama da bi potisnuli gomilu, dok su desničarski prosvjednici pokušavali zauzeti gornji dio Whitehalla. Devet osoba je uhićeno, a dvadeset šest policajaca je ozlijeđeno, od kojih četvorica teško.

Ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmood osudila je napade na policiju: “Svatko tko je uključen u kriminalne aktivnosti suočit će se s punom silinom zakona.” Unatoč pojačanjima, policija je priznala da su se njezine snage našle pod pritiskom te da su neki prosvjednici uspijevali probiti sigurnosne barijere.

Robinson, pravim imenom Stephen Yaxley-Lennon, poznat je po protumuslimanskoj retorici i brojnim sudskim procesima. Nedavno je pušten iz zatvora nakon presude za kršenje sudskog naloga u vezi s lažnim optužbama protiv sirijskog izbjeglice, koji je dobio odštetu u parnici za klevetu. Unatoč tome, Robinson se pozicionira kao “novinar i borac za slobodu govora”, tvrdeći da razotkriva državne nepravde i brani britanske vrijednosti.

“Stotine tisuća ljudi već pune ulice središnjeg Londona dok se ujedinjujemo kao jedno za naše slobode. Tiha većina više neće šutjeti”, poručio je Robinson nazvavši okupljanje “iskrom kulturne revolucije”. Njegovi pristaše doživljavaju ga kao glas naroda koji se suprotstavlja političkim elitama i “globalističkim strukturama”, dok ga kritičari optužuju da potiče mržnju i nasilje. Posebno je zanimljivo da se najveća britanska protuimigrantska stranka Reform UK Nigela Faragea, koja posljednjih mjeseci bilježi rast podrške, drži na distanci od Robinsona, svjesna njegovih kaznenih presuda i kontroverzne reputacije. Stranka se trudi zauzeti prostor političke desnice, ali bez otvorenog povezivanja s radikalnim figurama.

Rekordan broj azilanata

Ove demonstracije nisu samo sukob dviju skupina na londonskim ulicama. One reflektiraju dublju krizu britanskog društva, strah od masovnih migracija, pad povjerenja u institucije i sve veći jaz između populističkih pokreta i tradicionalne politike. Metropolitanska policija već je ranije izrazila zabrinutost zbog mogućih antimuslimanskih ispada, podsjećajući na “povijest uvredljivih skandiranja” s Robinsonovih prijašnjih skupova. Londonske muslimanske zajednice, koje čine znatan dio stanovništva, izrazile su strah i nepovjerenje prema vlastima, bojeći se da će ovakvi prosvjedi potaknuti nove valove mržnje i napada.

Dok su jedni marš doživjeli kao proslavu slobode govora, drugi su ga vidjeli kao prijetnju demokraciji i multikulturalnom identitetu Britanije. London, grad u kojem se stoljećima prelamala povijest različitih kultura, ponovno je postao poprište ideološke borbe.

Imigracija je postala dominantno političko pitanje u Britaniji, zasjenjujući zabrinutost zbog posrnulog gospodarstva, dok se zemlja suočava s rekordnim brojem zahtjeva za azil. Ove je godine dosad malim brodovima preko La Manchea stiglo više od 28.000 migranata.