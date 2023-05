Alarmantno istraživanje: Svaki pet srednjoškolac svakodnevno puši

Prema istraživanju koje je Odjel za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije proveo na uzorku od 1677 srednjoškolaca, svaki peti učenik svakodnevno puši. Svaki drugi, točnije 45 posto njih već je probalo e-cigarete.

– Zabrinjava i podatak da gotovo polovica ispitanika smatra da je pušenje cigarete „cool“. Upravo iz razloga što mladi danas misle da je to cool ili simpatično, već sutra javlja se ovisnost o cigaretama i tada dođemo do podatka da su u Hrvatskoj 22 posto stanovnika pušači – kazao je varaždinski župan Anđelko Stričak. Liječnica Martina Hajduk Ribić iz Službe za plućne bolesti TBC Klenovnik, upozorila je da od posljedica pušenja u Hrvatskoj umire oko 14.000 osoba. Karcinom pluća drugi je po redu uzrok smrti kod muškaraca, a treći kod žena, no osim od karcinoma, obolijeva se i od kroničnih plućnih i kardiovaskularnih bolesti. Građani koji žele prestati pušiti, mogu se upisati u "Školu nepušenja" koja djeluje u sklopu ZZJZ-a Varaždinske županije.

– Neovisno o životnoj dobi, stažu pušenja i zdravstvenim poteškoćama, uvijek je dobra odluka prekinuti s pušenjem. Škola nepušenja traje pet dana, svaki dan po 120 minuta i u grupi je osam do dvanaest polaznika. S njima radi naš multidisciplinarni tim, od liječnika psihijatra, psihologa, medicinskih sestara i tehničara. Nije potrebna uputnica – rekla je voditeljica "Škole nepušenja" Andreja Kolačko.