Aladrović ne razmišlja o ostavci: 'Na premijeru je odluka, nitko iz DORH-a me nije kontaktirao'

Sigurno neću biti, niti smatram da jesam, teret Vladi, ali ukoliko se u bilo kojem trenutku to pokaže, na premijeru je odluka koju ću ja poštivati - kazao je danas ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović. On, naime, navodi da ne razmišlja o ostavci nakon što mu jučer skinut imunitet.

Naglasio je da će, dok god je u ulozi ministra, pregovarati sa sindikatima u najboljoj vjeri za zaposlenike i za Vladu, odnosno za financijsku odgovornost koju Vlada nosi. Smatra da mu zahtjev USKOK-a za skidanjem imuniteta nije hendikep, pa ni u pregovorima sa sindikatima.

- U situaciju smo u kojoj je jučer Vlada skinula imunitet, odnosno odobrila vođenje kaznenog postupka. Mene do sada apsolutno nitko iz DORH-a ili bilo kojeg drugog državnog tijela po tom pitanju nije kontaktirao. Kao što sam ranije govorio, to držim i sada, na sva pitanja ću odgovoriti. Smatram da nema krivnje u onome što se stavlja na teret, ali to je jedan proces koji će trajati i vidjet ćemo kako će on završiti. U ovom trenutku, bilo kakvo prejudiciranje bi bilo s moje strane apsolutno nepotrebno. S druge strane, s obzirom da je ta izvjesnost postupka ispred mene, jednostavno na ta pitanja više ne mogu šire ili konkretnije odgovarati - rekao je Aladrović.

DORH je, napominje, neovisna institucija čiji rad poštuje te čeka da mu se obrate.

- Smatram da korektno obavljam svoj dio posla u Vladi, smatram da se svi u Vladi izrazito trude. Vrlo su teška vremena, neizvjesna, prošli smo kroz čitav niz kriza s kojima su Vlada i premijer Plenković izvrsno upravljali. Na kraju krajeva, to potvrđuje i rejting Vlade, rejting HDZ-a kao nositelja Vlade. Siguran sam da će Vlada nastaviti raditi dobar posao, to je ono na što se svi sada moramo fokusirati, a sve ostalo će se događati - kazao je ministar.